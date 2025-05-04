Депутат Рады: Обидно, «ось зла» помогает друг другу, а «демократический мир» – только за денежки
Нельзя исключать, что северокорейские войска появятся на любом другом направлении фронтов российско-украинского конфликта.
Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил полковник СБУ, секретарь комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Геополитически мы видим, что Корея вступила в войну, и будут ли они их использовать на других территориях Украины – я не исключаю. Потому что в этой войне уже ничего исключать нельзя. И это будет очень показательной историей и для Европы, и для всех стран, когда страны «оси зла» помогают друг другу, а в странах, которые говорят, что Украина защищает всю демократию, сейчас стоит вопрос, чтобы продавать нам оружие, а не предоставлять просто так. Это например», – сетовал укро-нацист.
«Это означает, что они объединяются быстрее. И даже для Южной Кореи, глядя на то, что её враги получают боевой опыт, и что страны тоталитарных режимов получают этот опыт и оружием, которое предоставляют, и непосредственно личным составом – все остальные наблюдают. Украина бьётся пока что сама, поэтому из этого нужно делать выводы», – причитал Костенко.
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