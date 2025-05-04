Нельзя исключать, что северокорейские войска появятся на любом другом направлении фронтов российско-украинского конфликта.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил полковник СБУ, секретарь комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Геополитически мы видим, что Корея вступила в войну, и будут ли они их использовать на других территориях Украины – я не исключаю. Потому что в этой войне уже ничего исключать нельзя. И это будет очень показательной историей и для Европы, и для всех стран, когда страны «оси зла» помогают друг другу, а в странах, которые говорят, что Украина защищает всю демократию, сейчас стоит вопрос, чтобы продавать нам оружие, а не предоставлять просто так. Это например», – сетовал укро-нацист.