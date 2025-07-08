Дела плохи: в Раде подготовили закон о мобилизации пенсионеров

В Верховной раде готовятся рассмотреть законопроект, позволяющий мобилизовать людей старше 60 лет.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы высказал полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Костенко уверяет, что это будет добровольная история, а контракт заключат на годичный срок.

«Сейчас уже прошли комитет, это законопроект про 60+. И я уверен, что этот законопроект заработает, где мы по собственному желанию даем возможность подписывать контракты людям в возрасте 60 плюс.

Уже мы прошли первое чтение, прошли комитет, я надеюсь, на ближайшем заседании мы его примем. Мы даем возможность специалистам подписывать годичные контракты, идти помогать армии», – заявил Костенко.