Что-то новое: речи Трампа прогнали через искусственный интеллект и обвинили в «повторении российских нарративов»
Агентство Bloomberg к ста дням нахождения Дональда Трампа на президентском посту в США выдало на-гора анализ его публичных заявлений по отношению к России.
Утверждается, будто бы с момента телефонного разговора Трампа с Путиным 12 февраля, ставшим их первым прямым контактом после возвращения Трампа к должности, в риторике Белого дома «произошло смещение, и президент начал отражать российские нарративы по войне на Украине».
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К таким выводам авторов Bloomberg сподвигло использование ИИ. С помощью большой языковой модели были просканированы более 300 публичных заявлений Трампа с августа 2024 года до середины марта, а также более трех тысяч постов в социальных сетях президента и членов его администрации с начала 2025 года.
Как утверждается, «Эта техника позволяет сравнивать значения в больших объемах текста, даже если конкретная формулировка отличается».
«Результаты, которые были проверены журналистами, показали связь между контактами администрации Трампа с Путиным и последующими комментариями, отражающими позицию российского лидера по таким темам, как оккупация, желание Киева вступить в НАТО и политическая легитимность Владимира Зеленского», – говорится в публикации.
«Трамп копирует Путина. Он хочет сблизиться с Путиным», — безапелляционно говорит в своем комментарии агентству Фиона Гилл, которая была главным советником по России в Совете национальной безопасности США во время первого президентского срока Трампа, а потом перешла в лагерь критиков нынешнего главы Белого дома.
Агентство обвинило Трампа в том, что при нем «США пошли на уступки Путину одну за другой, даже предложив признать Крым частью России — требование, с которым Кремль выступал с момента оккупации черноморского полуострова в 2014 году, которое предыдущие администрации, включая первый срок Трампа, отвергали».
Также утверждается, что Трамп «подхватил путинский нарратив 14 апреля, когда заявил журналистам в Овальном кабинете, что Украина начала войну: «Вы не начинаете войну против того, кто в 20 раз больше вас, а потом надеетесь, что люди дадут вам несколько ракет», — сказал он, пожаловавшись на неоднократные просьбы Зеленского о предоставлении оружия».
«Хотя Трамп и его команда явно повторяют риторику Путина, но, как отмечает бывший американский чиновник, неизвестно, делают ли они это под влиянием Кремля или движимы собственным желанием любой ценой как можно скорее закончить войну. При этом чиновник подчеркнул, что Виткофф хорошо понимает, кто такой Путин», — пишет Bloomberg.
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