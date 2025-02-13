Черный день для Эстонии: как западные заукраинцы отреагировали на разговор Трампа с Путиным

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Сторонники Киева с шоком и возмущением отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о том, что он переговорил с российским лидером Владимиром Путиным и «немедленно начнет переговоры» с ним о войне на Украине, пишет европейская версия Politico.

Американский сенатор-демократ Адам Шифф, давний критик Трампа, который был главным прокурором на первом процессе по импичменту республиканца, назвал президента «действительно отличным переговорщиком — для Кремля».

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«Сегодня президент Трамп позвонил нашему врагу, России, прежде чем позвонить нашему союзнику, Украине», — возмутился Шифф в социальных сетях. «Тем временем его министр обороны исключил будущее Украины в НАТО и восстановление украинского суверенитета над ее собственными землями. Давайте не будем стесняться в выражениях о том, что это означает: сдача интересов Украины и наших собственных, еще до начала переговоров».

Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас поздно вечером опубликовала заявление от имени группы стран «Веймарская республика +» , в которую входят Франция, Польша, Германия, Испания, Италия и Великобритания, в ответ на заявления Трампа.

«Независимость и территориальная целостность Украины безусловны», — говорится в заявлении, опубликованном Каллас. «Теперь нашим приоритетом должно быть укрепление Украины и предоставление надежных гарантий безопасности».

Впрочем, наблюдатели шутят, что Трамп вряд ли помнит кто такая Каллас и какой пост она занимает.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли раскритиковал стратегию Трампа в отношении переговоров.

«Начинать переговоры с изложения того, от чего одна сторона должна отказаться, — не сильный ход. Создавать впечатление, что вторжение окупается, — не сильный ход. Режимы внимательно следят», — скащал он.

Со своей стороны, Владимир Зеленский сделал вид, что ничего не произошло, во время его бесед с Трампом и министром финансов США Скоттом Бессентом, который в среду посетил Киев, чтобы обсудить оплату Киевом по американким векселям.

«Вместе с США мы намечаем наши следующие шаги, чтобы остановить российскую агрессию и обеспечить прочный, надежный мир. Как сказал президент Трамп, давайте сделаем это», — сказал Зеленский , добавив, что два лидера договорились оставаться на связи и планировать будущие встречи.

Но позже в тот же день Трамп фактически опроверг слова Зеленского, отказавшись говорить, должен ли Киев играть равную роль в мирном процессе и сидеть за столом переговоров. «Это интересный вопрос», — сказал он репортеру. «Ему придется делать то, что он должен, но его рейтинги, мягко говоря, не слишком высоки Я думаю, что они [Украина] должны заключить мир. Это была нехорошая война».

Эти слова Трампа высказывания вызвали критику со стороны заукраинских политиков по обе стороны Атлантики. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал к тому, чтобы Украина и Европа сели за стол переговоров вместе с США.

«Нам нужен только мир. СПРАВЕДЛИВЫЙ МИР. Украина, Европа и США должны работать над этим вместе. ВМЕСТЕ», — написал он.

Конгрессмен-демократ от Огайо Марси Каптур назвала Украину «линией схватки за свободу на европейском континенте» и заявила, что Зеленский «должен возглавлять любые переговоры от имени своей страны».

А вот министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, чье правительство во главе с Виктором Орбаном давно поддерживает дружеские отношения с Кремлем, позитивно отнесся к телефонному разговору Трампа с Путиным.

«Мы жили в тени войны три года, и три года мы надеялись, что война закончится», — написал он в социальных сетях . «Сегодня, благодаря телефонному разговору Дональда Трампа и Владимира Путина, мы сделали большой шаг к осуществлению этой надежды».

Кандидат на пост премьер-министра от канадской либеральной партии и давний противник России Христя Фриланд заявила, что Оттава «непоколебимо поддерживает Украину».

«В интересах всех демократий поддержать их», — написала она в социальных сетях. «Украина должна стать полноправным членом НАТО». Впрочем, учитывая позицию Трампа, это лишь пустое сотрясение воздуха.

Генсек НАТО Марк Рютте пытается делать хорошую мину при скверной игре:

«Создалось явное впечатление, что этот телефонный разговор прошел успешно. Мы все хотим мира на Украине. Нам необходимо убедиться, что Украина находится в наилучшем положении, когда начнутся мирные переговоры о будущем этого конфликта. Важно, чтобы достигнутое соглашение было выгодным. Путин должен будет понимать, что это конец. Что он больше не сможет захватить ни куска Украины».

Но самым трагическим образом лова Трампа восприняли прибалты.

«Сегодняшний день может войти в историю как черный день для Европы», – написал глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон добавив, что европейским лидерам пора «взять свою судьбу в свои руки».

И эстонцев можно понять. Буквально за день до созвона лидеров РФ и США Таллин заявил о готовности «защищать Украину». И тут такая незадача.