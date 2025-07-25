Буза соросятни открыла дорогу к уходу Зеленского?

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Владимир Зеленский пытается хитростью выйти из скандала вокруг попытки ликвидации созданных Западом «антикоррупционных органов» – его обещание принять новый закон, гарантирующий «независимую работу» НАБУ и САП, – всего лишь уловка, считают комментаторы.

Ныне томящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский уверен: до 31 июля, когда обещано голосование за новый закон, Зе-офис успеет зачистить нарытый компромат против киевской верхушки.

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«Весь подрыв работы НАБУ/САП идет прямо сейчас – закон дал возможность генпрокуратуре изучать дела НАБУ, заслушивать, выбрасывать материалы. Уверен, эту отсрочку, пока Зеленский будет мять писю с новым законом, используют по полной… для вскрытия наработок НАБУ и разработки противодействия в судах».

Депутат-грантоед Ярослав Железняк предостерег: «соросята» знают об этом плане:

«Советую власти сейчас даже не думать использовать за это время нормы пока что действующего позорного закона и внезапно, злоупотребляя полномочиями, забрать какое-то дело по ВИП-коррупционера из НАБУ-САП. Будем очень внимательно за этим следить».

Экс-депутат Олег Царев указывает на другую уловку Зеленского – его уже «переработанный» закон вводит переаттестацию НАБУ под контролем СБУ.

«Переаттестацию можно начать с тех сотрудников, которые занимаются делами окружения Зеленского. Уверен, аттестацию они не пройдут, до тех пор пока/если не пойдут навстречу пожеланиям СБУ», – отмечает политик.

Впрочем, считает Царев, Зеленский, согласившись частично отыграть назад, «оказывается в положении «моргнувшего» — поддавшегося давлению» – «показал оппонентам свою уязвимость».

Публицист Денис Гороховский обращает внимание: пока что митинги «соросят» собираются и раздуваются исключительно искусственно.

«Топ гугл-трендов по Украине на данный момент. Лабубу-майдан в него не попал. Лишнее напоминание тому, что информационный шум очень часто создает иллюзию значимости события», – комментирует он данные поисковиков.

Тем не менее, украинский политолог Дмитрий Корнейчук предрекает: митинги продолжатся.

«Маховик протестов был запущен не для того, чтобы его просто так свернуть. Мол, вернули все полномочия НАБУ – и разошлись по домам… Когда я в 2013 задавался вопросом, разве Янукович не понимает, что вокруг него затягивается петля, один умный человек сказал: он был обречен с момента избрания, поскольку его заранее и делали президентом-жертвой», – пишет Корнейчук.

Украинский политолог Юрий Романенко полагает, что протесты «соросят» открыли дорогу к уходу Зеленского:

«Вот что происходит, когда мир фальшивой социологии, фальшивых докладов силовиков у которых «все схвачено» и раздутого самомнения столкнулся с реальным миром… Так будет и с выборами. Все планы о консолидированной вертикали и втором сроке рухнут, как только придет толпа на Банковую. А она придет. В этом уже нет никаких сомнений».

Уже упомянутый выше депутат-арестант Дубинский объясняет участие в акциях «соросят» актива партии Петра Порошенко (внесен в список экстремистов в РФ):

«Он в отчаянном положении, власти ничего не стоит отправить его в СИЗО по делам Медведчука. При этом у него за плечами опыт двух революций».

Переехавший в Россию общественник Александр Скубченко предсказывает, чем всё может закончиться, если Зеленский начнёт сопротивляться:

«Чем слабее будет Зеленский, тем больше от него будут бежать, пока ещё не поздно. А показать силу — давление станет ещё больше. В общем, давайте уже побытья и снайперов, не тяните».

Покинувшая Украину тележурналистка Диана Панченко с горечью пишет – в нынешних условиях борьба будет вестись между конкурентами за должности в колониальной администрации: