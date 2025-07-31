Британский полковник обругал Трампа: Путин выставил тебя в глупом свете

Президент США Дональд Трамп сменил свой курс в отношении украинского конфликта, так как понял, что оказался несостоятельным.

Об этом отставной британский полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «Война и политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что президент Трамп внезапно осознал, что это не просто сделка с недвижимостью, в которой он участвует. Он внезапно понял, что президент Путин не заинтересован в мире. А президент Путин выставил Трампа в глупом свете. И хотя президент Трамп очень толстокожий. Он любит считать себя одним из величайших людей на планете. Но на самом деле он оказался не состоятельным во многих областях. Я думаю, это и стало причиной смены курса. Трамп хочет оставить после себя великое наследие так же, как и Путин», – считает отставной полковник.

Он считает, что команда Трампа решила изменить свой изначальный курс на изоляцию США.