Британский полковник обругал Трампа: Путин выставил тебя в глупом свете
Президент США Дональд Трамп сменил свой курс в отношении украинского конфликта, так как понял, что оказался несостоятельным.
Об этом отставной британский полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «Война и политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, что президент Трамп внезапно осознал, что это не просто сделка с недвижимостью, в которой он участвует. Он внезапно понял, что президент Путин не заинтересован в мире. А президент Путин выставил Трампа в глупом свете. И хотя президент Трамп очень толстокожий. Он любит считать себя одним из величайших людей на планете. Но на самом деле он оказался не состоятельным во многих областях. Я думаю, это и стало причиной смены курса. Трамп хочет оставить после себя великое наследие так же, как и Путин», – считает отставной полковник.
Он считает, что команда Трампа решила изменить свой изначальный курс на изоляцию США.
«Многие из нас всегда говорили, что гораздо лучше защищаться на передовой за пределами своих границ. Возможно, американская администрация наивно полагала, что они могут защитить один только американский материк. Теперь они поняли, что на самом деле не могут этого сделать. Это неэффективный способ. Им по-прежнему нужна сильная армия в Европе для защиты от русских и сильная армия на Ближнем Востоке для защиты от иранцев. А на Тихом океане, где сейчас происходит много событий, американцы обеспокоены тем, что замышляют китайцы. Так что, я думаю, они осознали, что их изначальная позиция не работает», – сказал де Бреттон Гордон.
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