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Несмотря на грозные заявления, ЕС не сможет создать объединенную армию.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит британская газета «Гардиан».

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«Несмотря на все политические заявления , которые бряцают оружием с растущей уверенностью, Европа, вероятно, не приблизилась к созданию объединённых вооружённых сил, как это было в 1954 году, когда Франция отвергла Европейское оборонное сообщество. Проблема не в возможностях. Европа, включая Великобританию, в совокупности может похвастаться примерно 1,5 млн действующих военнослужащих и некоторыми из самых успешных оборонных компаний мира. Проблема, как всегда, в политике», – говорится в статье.

Отмечается, что европейские страны преследуют каждая свои интересы.

«Германия, претендующая на Zeitenwende (поворотный момент) и просящая ЕС вывести военные инвестиции из-под действия бюджетных правил, может стать фаворитом. Польша тратит больше ВВП, чем кто-либо другой. Французам хотелось бы думать, что они будут первыми в очереди. Но их голлистские, односторонние инстинкты глубоко укоренились. Италия обладает промышленным опытом, но ей не хватает экономического веса. После Brexit Великобритания налаживает связи с военными державами ЕС, но по-прежнему считает себя краеугольным камнем НАТО. А что же страны Балтии? Им не нужен никакой европейский проект, который может отпугнуть Вашингтон», – продолжает газета.

Кроме того, указывается, что «эффект масштаба, присущий военно-промышленному комплексу США, недоступен для континента».

«Все хотят защитить своего местного лидера . Неудивительно, что блок назначил комиссара по обороне, чья роль заключается в надзоре за компаниями, производящими беспилотники, снаряды и ракеты, а не за вооружёнными силами как таковыми», – сокрушается издание.

При этом опрос Гэллапа, в Испании, Германии, Италии показал, что лишь 14% граждан готовы взяться за оружие.