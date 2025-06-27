Британская армия теряет уважение общества

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Социологические исследования показывают, что британское общество не уважает солдат своей армии.

Об этом в британском парламенте заявил заместитель министра обороны Британии Люк Поллард, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое тревожное, что я недавно увидел в отношении наших людей – это опрос об отношении к службе, который показал, что только четверть наших военнослужащих считают, что их ценят в обществе», – пожаловался замминистра.

По мнению Полларда, это тревожный сигнал для всей Британии.