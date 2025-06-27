Британская армия теряет уважение общества
Социологические исследования показывают, что британское общество не уважает солдат своей армии.
Об этом в британском парламенте заявил заместитель министра обороны Британии Люк Поллард, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Самое тревожное, что я недавно увидел в отношении наших людей – это опрос об отношении к службе, который показал, что только четверть наших военнослужащих считают, что их ценят в обществе», – пожаловался замминистра.
По мнению Полларда, это тревожный сигнал для всей Британии.
«Я хотел бы призвать тех, кто не читал последний опрос, сделать это. Он рассказывает о том, что думают наши люди, и хотя сейчас моральный дух стабилизируется после десяти лет спада во всех трех наших службах, тот факт, что они не чувствуют себя ценными для общества, должен стать тревожным сигналом для всех нас о том, как мы говорим о наших вооруженных силах и как мы поддерживаем наши вооруженные силы», – подытожил политик.
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