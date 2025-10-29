Британия прикроется «ответственностью Евросоюза» для кражи российских активов

Вадим Москаленко.  
29.10.2025 20:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 205
 
Беспредел, Великобритания, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Санкции, Украина, Финансы


Британия сможет окончательно украсть замороженные российские активы только после того, как основную ответственность за это возьмёт на себя Евросоюз.

Об этом на выступлении в британском парламенте заявила министр иностранных дел Британии Иветт Купер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас самое время использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. За последние три года было много разговоров об их использовании, но ничего не произошло. Когда эта значительная сумма будет использована для перевооружения Украины?», – спросила британский депутат.

Однако Иветт Купер подчеркнула, что решение и ответственность за кражу должны быть коллективными.

«Нам нужно обеспечить мобилизацию этих активов. Но очевидно, что нам нужно это делать вместе с ЕС, где сейчас хранятся многие активы.

ЕС провёл ряд обсуждений и добился значительного прогресса в работе, проделанной комиссией и многими другими странами, которые сейчас настаивают на дальнейших действиях.

И мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы добиться этого. Нам нужно мобилизовать эти активы для поддержки Украины», – ответила министр.

