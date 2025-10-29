Британия прикроется «ответственностью Евросоюза» для кражи российских активов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британия сможет окончательно украсть замороженные российские активы только после того, как основную ответственность за это возьмёт на себя Евросоюз.

Об этом на выступлении в британском парламенте заявила министр иностранных дел Британии Иветт Купер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас самое время использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. За последние три года было много разговоров об их использовании, но ничего не произошло. Когда эта значительная сумма будет использована для перевооружения Украины?», – спросила британский депутат.

Однако Иветт Купер подчеркнула, что решение и ответственность за кражу должны быть коллективными.