«Большинство русских поддерживают войну!» – беглый либерал требует иранского сценария для России
Чтобы дестабилизировать ситуацию внутри России, Запад должен кратно усилить обстрелы территории РФ.
Об этом в ходе выступления в финансируемом США «Евразийском Центре» заявил отказавшийся от гражданства РФ беглый российский журналист, иноагент и экстремист Константин Эггерт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не стоит думать, что война ослабит его в краткосрочной перспективе. Я бы обратил внимание на израильские удары по Ирану. Это очень беспокоит Кремль, потому что это потрясающая военная операция.
Мы не предполагаем, что в ближайшее время режим сменится, но при определенных обстоятельствах такая операция может привести к смене режима. И в этом отношении я уверен, что Путин будет обращать внимание на признаки внутреннего недовольства», – рассуждал Эггерт.
По его мнению, ужесточение обстрелов приведёт к «закручиванию гаек» внутри России.
«Пока что нет никаких признаков того, что российское общество массово выступает против войны. Есть много диванных критиков, которые говорят, что может быть нам не стоило туда вмешиваться, но я думаю, что большинство либо полностью безразлично, либо пассивно поддерживает войну.
А еще есть те, кто активно выступает против, и российское правительство продолжает платить значительные суммы денег наемникам и добровольцам, особенно из провинциальной России, но все чаще из крупных городов.
Я думаю, что не стоит рассчитывать на то, что Путин ослабнет, и мы сможем положиться на еще пару «Паутин», которые его ослабят. Поэтому, я думаю, что наконец-то должна быть четкая стратегия по поддержке Украины в военном плане и передаче российских активов для закупок или вооружения Украины», – подытожил экстремист.
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