Бен Ходжес: «Паутина» – лишь «адский уикенд» перед масштабной операцией против Крымского моста

Константин Серпилин.  
06.06.2025 19:59
  (Мск) , Берлин
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, Терроризм, Украина


Ряд терактов и диверсий украинских спецслужб на территории РФ, в том числе атака на стратегические российские бомбардировщики, часть одной большой спецоперации, которая ещё не закончена.

Об этом в интервью DW заявил бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ряд терактов и диверсий украинских спецслужб на территории РФ, в том числе атака на...

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«Знаете, я больше не недооцениваю возможности Украины, но, конечно, я не ожидал чего-то такого сложного и масштабного. Это действительно впечатляющее и инновационное использование уже существующих технологий, но в таком ключе, о котором я никогда бы не подумал.

Но теперь русским ясно, что их можно достать с любого квадратного метра России. Нет такого места, которое было бы достаточно далеко, это важно, и это заставит Россию предпринять много действий, чтобы защитить свои стратегические активы», – рассуждал отставной генерал.

«Но, как вы знаете, это было не единственным. Это было частью более масштабной операции атаки на Крымский мост. Посмотрим, каковы будут её окончательные последствия. Разрушения двух железнодорожных мостов в Курске и Брянске повлияет на способность России продолжать свои операции. Это был адский уикенд», – радостно добавил Ходжес.

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