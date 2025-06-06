Бен Ходжес: «Паутина» – лишь «адский уикенд» перед масштабной операцией против Крымского моста

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Ряд терактов и диверсий украинских спецслужб на территории РФ, в том числе атака на стратегические российские бомбардировщики, часть одной большой спецоперации, которая ещё не закончена.

Об этом в интервью DW заявил бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, я больше не недооцениваю возможности Украины, но, конечно, я не ожидал чего-то такого сложного и масштабного. Это действительно впечатляющее и инновационное использование уже существующих технологий, но в таком ключе, о котором я никогда бы не подумал. Но теперь русским ясно, что их можно достать с любого квадратного метра России. Нет такого места, которое было бы достаточно далеко, это важно, и это заставит Россию предпринять много действий, чтобы защитить свои стратегические активы», – рассуждал отставной генерал.