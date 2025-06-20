«Банковая должна перестать быть для России Святым Граалем!» – Сивков

Максим Столяров.  
20.06.2025 23:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 103
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


России пора «перестать стесняться» и нанести сокрушительный удар по центрам принятия решений на Украине, таким как Офис президента и Генштаб.

Об этом на канале «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

России пора «перестать стесняться» и нанести сокрушительный удар по центрам принятия решений на Украине,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Иран не постеснялся в первом же массированном ракетном ударе своем – по объектам нанести удар, в первом ударе нанести, обеспечить поражение, разгром ключевых объектов государственного военного управления Израиля.

Страна, с посредственной по численности и оснащению армией, с посредственной ПВО, но решительным руководством, не постеснялась нанести удар и уничтожить значительную часть органов управления не просто какого-то другого государства, а духовного и мистического нерва западной цивилизации всей и глобалистов, Израиля», – сказал Сивков.

По его мнению, России нужно поступать так же, и нанести удар по центрам принятия решений.

«А у нас Банковая – Святой Грааль. А у нас Генштаб Украины – Святой Грааль», – возмутился он.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить