«Банковая должна перестать быть для России Святым Граалем!» – Сивков
России пора «перестать стесняться» и нанести сокрушительный удар по центрам принятия решений на Украине, таким как Офис президента и Генштаб.
Об этом на канале «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Иран не постеснялся в первом же массированном ракетном ударе своем – по объектам нанести удар, в первом ударе нанести, обеспечить поражение, разгром ключевых объектов государственного военного управления Израиля.
Страна, с посредственной по численности и оснащению армией, с посредственной ПВО, но решительным руководством, не постеснялась нанести удар и уничтожить значительную часть органов управления не просто какого-то другого государства, а духовного и мистического нерва западной цивилизации всей и глобалистов, Израиля», – сказал Сивков.
По его мнению, России нужно поступать так же, и нанести удар по центрам принятия решений.
«А у нас Банковая – Святой Грааль. А у нас Генштаб Украины – Святой Грааль», – возмутился он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: