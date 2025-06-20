«Банковая должна перестать быть для России Святым Граалем!» – Сивков

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России пора «перестать стесняться» и нанести сокрушительный удар по центрам принятия решений на Украине, таким как Офис президента и Генштаб.

Об этом на канале «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Иран не постеснялся в первом же массированном ракетном ударе своем – по объектам нанести удар, в первом ударе нанести, обеспечить поражение, разгром ключевых объектов государственного военного управления Израиля. Страна, с посредственной по численности и оснащению армией, с посредственной ПВО, но решительным руководством, не постеснялась нанести удар и уничтожить значительную часть органов управления не просто какого-то другого государства, а духовного и мистического нерва западной цивилизации всей и глобалистов, Израиля», – сказал Сивков.

По его мнению, России нужно поступать так же, и нанести удар по центрам принятия решений.