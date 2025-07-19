Авианосец «Адмирал Кузнецов» должен стать музеем в Севастополе – Ширяев

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Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», судьбу которого сейчас рассматривают в Минобороны и Объединённой судостроительной корпорации, можно превратить в центр туристического интереса всего Крыма.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он обратился к министру обороны РФ Андрею Белоусову.

«Я понимаю, что стоит денег корабль, и если его распилить на металлолом, это будет существенная экономия. Но если вы приведёте в божеский вид этот авианосец, поставите его на перекрещении нашей исторической традиции в Крыму, прямо в Севастополе, в бухте, где идут бесконечные потоки туристов, сделаете из него музей, Андрей Рэмович, вы окупите все свои усилия. Были люди в нашей армии, которые решили, что самое правильное для таких целей – это построить огромный собор в месте, где даже прихожан нет. А это проект совсем другой, где вы фактически введёте людей в историю флота и армии. Так где? В Крыму!» – призвал Ширяев.

Он ещё раз подчеркнул, что не имеет никаких сомнений в том, что проект окупится.