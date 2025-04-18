Американский дипломат в ужасе от политики ЕС

Елена Острякова.  
18.04.2025 19:20
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европейская повестка дня по-прежнему сводится к военным действиям, а не к дипломатии.

Об этом экс-помощник министра обороны США, бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фримен заявил в интервью Институту Шиллера, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейская повестка дня по-прежнему сводится к военным действиям, а не к дипломатии. Об этом...

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«В Европе я нахожу ситуацию очень запутанной и ироничной. Сначала я думал, что европейцы согласились с США в том, что нужно вести переговоры с Россией.., хоть и неохотно. Но сейчас сложилась парадоксальная ситуация, когда мистер Трамп (хотя он не очень сосредоточен, не очень хорошо информирован и не очень компетентен) пытается закончить войну на Украине на условиях, которые приведут к сближению между США и Россией», – сказал Фримен.

Он считает, что ЕС сеет «опасный хаос не только для европейцев и американцев, но и для всего мира».

«Европейцы обсуждают не политические решения проблемы безопасности в Европе, а военные решения, которые никогда не будут приняты русскими, и поэтому они опасны», – сказал Фримен.

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