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Для обвинения России в любых преступлениях, например, в подрыве газопроводов «Северные потоки», Западу не нужны такие доказательства, которые ему потребовались при обращении в суд.

Об этом экс-посол США на Украине Джон Хербст заявил в Атлантическом совете (нежелательная в России организация), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы мы вели войну, основываясь на методах уголовного расследования, мы бы проиграли. Нужно понимать, что то, что мы видим, это стратегическая угроза, с которой нужно бороться на уровне стратегической политики. Это значит, что нельзя использовать судебные методы доказательства… В правительстве мы принимали решения, основываясь на гораздо меньшем количестве доказательств, чем в суде. Иначе бы мы проиграли», – сказал Хербст.

Он также заявил, что НАТО и Запад «подстерегают опасности из-за действий одной ядерной сверхдержавы, которая является главным противником США, хотя в Вашингтоне этого не признают».