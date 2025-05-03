Американский дипломат: Не нужно искать доказательств, чтобы обвинить Россию

Елена Острякова.  
03.05.2025 19:07
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Русофобия, США


Для обвинения России в любых преступлениях, например, в подрыве газопроводов «Северные потоки», Западу не нужны такие доказательства, которые ему потребовались при обращении в суд.

Об этом экс-посол США на Украине Джон Хербст заявил  в Атлантическом совете (нежелательная в России организация), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для обвинения России в любых преступлениях, например, в подрыве газопроводов «Северные потоки», Западу не...

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«Если бы мы вели войну, основываясь на методах уголовного расследования, мы бы проиграли. Нужно понимать, что то, что мы видим, это стратегическая угроза, с которой нужно бороться на уровне стратегической политики. Это значит, что нельзя использовать судебные методы доказательства… В правительстве мы принимали решения, основываясь на гораздо меньшем количестве доказательств, чем в суде. Иначе бы мы проиграли», – сказал Хербст.

Он также заявил, что НАТО и Запад «подстерегают опасности из-за действий одной ядерной сверхдержавы, которая является главным противником США, хотя в Вашингтоне этого не признают».

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