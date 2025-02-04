Аферист Кох: По сравнению с Чубайсом я ангел

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Арест в Москве бывших заместителей экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса – самому Чубайсу ничем не грозит.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент и аферист Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«То, что замов сажают, это плохой знак. Понятно, что в утилитарном смысле конкретно Чубайсу, который проживает в Израиле, это не грозит при любом развитии событий. Израиль его не выдаст, даже если против него будут выдвинуты обвинения. Но все равно история крайне неприятная», – рассуждал Кох.

По его информации, бывшим топ-менеджерам инкриминируют то, что они подделывали отчетность «Роснано», чтобы получить господдержку, хотя «все все прекрасно понимали и выделяли финансирование, не глядя на балансы».

Кох полагает, что Чубайс подвергался в России системной «травле».

«Не было такой газеты, телеканала, блогера, который бы его не пнул. Чубайс это же мем: разграбил-разворовал. Даже с моей чудовищной репутацией я просто ангел по сравнению с Чубайсом», – паясничал Кох.

Он предположил, что аресты являются частью финального «наезда» на системных либералов, и «под раздачу» могут попасть даже глава «Сбера» Герман Греф и Банка России – Эльвира Набиуллина.