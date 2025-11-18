Аферист Кох больше не верит, что Украина сможет дальше воевать

Европа заинтересована в продолжении украинской войны, но только за российский счет.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с украинским журналистом Николаем Фельдманом заявил бежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, русофоб и аферист Альфред Кох, признанный иноагентом и заочно арестованный за контрабанду культурных ценностей.

«Европа заинтересована, чтобы эта война продолжалась. Но у Европы не так много денег, чтобы эту войну продолжать. Вы же знаете, какой краковяк идёт вокруг замороженных активов, вокруг которых все ходят, облизываются, только никак не могут придумать способ, каким образом их конфисковать. А без этих денег – и Зеленский, и Запад признаются, что к февралю деньги кончатся и воевать будет не нужно», – сказал Кох.

Он напомнил, что притормозил выделение очередного транша и МВФ, который теперь требует девальвации гривны, повышения цены на газ для населения, отказа от планов по бесплатным железнодорожным билетам и так далее.