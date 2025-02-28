В субботу, 1 марта, Абхазию ожидает второй тур президентских выборов, ставший необходимым после того, как ни один из кандидатов не смог набрать нужное количество голосов в первом туре. В борьбе сойдутся два основных претендента: Бадра Гунба, бывший вице-президент, и Адгур Ардзинба, представляющий оппозиционные силы.

Результаты первого тура, состоявшегося 15 февраля, выявили достаточно явное преимущество Бадры Гунба: он набрал 46,38% голосов, опередив Адгур Ардзинба, который получил 36,92%. Эта разница, казалось бы, предрешает исход второго тура, но ситуация не столь однозначна, как может показаться на первый взгляд. Географическое распределение голосов наглядно демонстрирует политическую картину.

Бадра Гунба

Гунба одержал победу в шести из семи административных районов Абхазии, включая столицу Сухум. Его преимущество подтверждается данными со ста избирательных участков, в то время как его конкурент Ардзинба, поддерживаемый оппозицией и турецким лобби, смог добиться успеха лишь на пятидесяти. Однако распределение избирательных участков по районам неравномерное, что может оказывать влияние на общую картину.

Адгур Ардзинба

Ключевым фактором, способным повлиять на результаты второго тура, станет распределение голосов избирателей, которые в первом туре отдали свои предпочтения кандидатам, не прошедшим во второй этап.

Эксперты оценивают долю этих избирателей примерно в 13%, и предполагается, что значительная часть их голосов может перейти к Гунба. Это связано, прежде всего, с его конструктивной позицией, его лояльностью к Москве и близостью программ отдельных кандидатов к программе фаворита. Плюс уже очевидно, что именно Гунба является фигурой, с которой руководство России готово и будет работать.

Более того, он также ведёт свою преемственность от команды бывшего президента Сергея Багапш, продолжая его традиции ориентации на Россию и создания с ней крепкого Союза.

Сразу надо подчеркнуть, что Кремль придерживается принципа невмешательства в выборы президента Абхазии, уважая при этом волеизъявление местных жителей. Это подчеркивает важность самоуправления и самостоятельности Абхазии в выборе своего руководства.

Однако, стоит отметить, что приход к власти кандидата, который не настроен на полноценное взаимодействие с Россией, может привести к негативным последствиям для самого Сухума и его населения. В условиях сложной политической обстановки, отсутствие стратегического партнерства с Москвой может усугубить экономические и социальные проблемы республики, которые стали результатом прежнего многолетнего курса и деструктивной деятельности оппозиции, приведшей к политическому кризису.

И это не пустые опасения, так как существует реальная угроза попытки реванша со стороны тех сил, которые не заинтересованы в стабилизации положения и консолидации абхазского общества вокруг будущего президента. И такой фигурой, на которого поставили эти силы, желающие недопущения дальнейшей интеграцией с Россией, является кандидат Адгур Ардзинба, получающий финансовую поддержку из Турции и ряда внутренних клановых группировок.

Его соратники, определяющие работу предвыборного штаба, намерены дестабилизировать ситуацию в стране, манипулируя чувствительными для абхазского общества темами, такими как межнациональные отношения, патриотизм, суверенитет и безопасность. Эти вопросы являются критически важными для жителей Абхазии, и их использование в политических играх может привести к расколу в обществе, что в свою очередь может вызвать волну недовольства и протестов.

В частности, окружение Ардзинба решило поиграть на националистических настроениях и разыграть антиармянскую карту, обвинив всю диаспору в поддержке Бадры Гунба. Сразу же после первого тура появилось обращение председателя армянской общины Абхазии Миносяна в правоохранительные органы и предвыборный штаб кандидата Гунба о том, какие методы запугивания и провокаций используют сторонники оппозиции.

В основе обращения лежат аудиозаписи, распространяемые в сети Интернет, содержащие, по мнению Миносяна, явные призывы к преследованию граждан армянской национальности. Эти записи, предположительно принадлежащие Энверу Бганба и Юрию Ванаба, содержат не только угрозы физической расправы, но и подстрекательство к насильственным действиям, направленным против армянского населения по причине их политических предпочтений, что, как подчеркивает Миносян, является грубейшим нарушением конституционных прав граждан Абхазии и прямым подрывом межнационального согласия.

Энвер Бганба, племянник и.о. президента Валерия Бганба и близкий соратник Адгура Ардзинба, в своих высказываниях, зафиксированных на аудиозаписях, характеризует кандидата Бадру Гунба как «армянского президента», используя этот ярлык как инструмент дискредитации и призыва к действиям против армянской общины. Призыв «отключить армян» перед вторым туром выборов, распространенный через телеграмм-каналы, является тревожным сигналом, указывающим на организованную попытку подавления политической воли армянского населения Абхазии.

Стоит отметить, что адресная атака на этническую группу в преддверии выборов является не только аморальным, но и противоправным действием, а также частью методики цветных революций для мобилизации наиболее оголтелых националистических элементов. Ведь очевидно, что оппозиция уже понимает, что не выиграет при честном голосовании, и поэтому активно готовит сценарий по организации майдана под лозунгами непризнания результатов выборов.

До этого сторонники Ардзинба уже оказывали беспрецедентное давление на Центризбирком и требовали смены всего состава избирательных комиссий на местах, пытаясь даже подключить депутатский корпус, а это явный признак подготовки массовых митингов протеста уже вечером и ночью 1 марта. Наверняка в ход пойдут излюбленные призыв пересчёта голосов и проведения некого «третьего» тура по лекалам «незалежной».

Проблема еще и в том, что и.о. президента Валерий Бганба, будучи сторонником Адгура Ардзинба, уже нарушал соглашение и попытался сменить главу Службы Госбезопасности Дмитрия Кучуберию и убрать нынешнего министра МВД, что как раз должно было обеспечить успех майдана. Правда его действия натолкнулись на коллективные действия офицеров силовых ведомств, а также на протест ведущих политических партий, потребовавших увольнения и.о. президента.

Всё это показало, что значительная часть госаппарата здраво оценивает ситуацию, а большинство общественных объединений и движений однозначно выступают за сближение с Россией, что и ведёт к том, что они начинают все смыкаться вокруг фигуры Бадры Гунба. В связи с этим существует надежда, что они, обеспечив массовость в день голосования, не допустят развития негативного сценария и попыток организации путча.

Уже очевидно для многих, что только дальнейшее укрепление отношений между Сухумом и Москвой может положительно сказаться на жизни населения Абхазии. Россия заинтересована в инвестировании в ключевые сферы экономики Абхазии, такие как сельское хозяйство и туризм. Эти инвестиции способны создать новые рабочие места и способствовать росту благосостояния населения республики.

Как известно, именно благодаря удачным переговорам Бадры Гунба в Москве уже удалось привлечь ряд инвестиций, а также запустить проекты по строительству новых больниц. Более того, абхазов, имеющих загранпаспорта России, смогут принимать во всех российских больницах и поликлиниках без привязки к прописке .

Самым весомым достижением стал запуск Бадрой Гунба аэропорта в Сухуме, который был закрыт более 30 лет назад и заработал после капитальной реконструкции. Плюс через Сочи напрямую в Сухум стали курсировать быстроходные поезда, что еще больше свяжет Абхазию с Россией. А это даст толчок всем отраслям и в первую очередь курортному туризму. Поэтому развитие туристической инфраструктуры может привлечь больше туристов, что, в свою очередь, увеличит доходы местных жителей и позволит развивать сопутствующие отрасли.

Из Сочи в Абхазию выехала тестовая “Ласточка”

Аэропорт Сухума

Кроме того, Россия активно работает над созданием системы социальных лифтов, которая будет поощрять активных представителей абхазской молодежи. Это делается с целью выявления и поддержки перспективных руководителей, которые смогут внести свой вклад в развитие республики. В рамках этого подхода реализуется проект «Команда Абхазии», который направлен на развитие лидерских качеств у молодежи и их вовлечение в управленческие процессы.

Параллельно этому уже действуют и запускаются новые образовательные программы для молодёжи, а преподаватели школ и вузов получили возможность повысить свою квалификацию в России. Да, и в последние недели местные учебные заведения получили большое количество новейшего оборудования.

Таким образом, союз России и Абхазии в первую очередь отвечает интересам Сухума. Устойчивое сотрудничество между двумя регионами может стать залогом стабильности и процветания для Абхазии, обеспечивая ее население необходимыми ресурсами и возможностями для развития.