Протесты против попыток Зельца подмять под себя НАБУ и САП, а затем его попятная изрядно взбудоражили громадян Укрорейха. И стали поводом для массы слухов о том, что ЦРУ решило, наконец, избавиться от надоевшего фигляра. Почему ЦРУ – понятно: кто еще может в военное время беспрепятственно организовать такой майдан?

В первый день толкучки под театром Франко народ дивился: «Оце так да! А ну как Зеля пулять станэ?» Но пальбы не последовало.

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Наоборот, митинг набирал обороты. Появились скакуны-воныжедети с нецензурными плакатами, загремели в мегафоны отрепетированные выкрики. Малолеток от 12 до 16 лет было очень много. Они орали, что из-за коррупции стали «пропащим поколением» и желают перемен. Заводил их ветеран ВСУ. Вот и картина маслом: похоже, амерозакулиса решила не дать ОП возможности создать фольксштурм. Сколотит его сама…

Пацанву готовили Порошенко, Кличко и прочий оппо-серпентарий. Кстати, при Потрохе с подачи США и появились НАБУ и САП. И именно Потрох, по инсайдам, вывалил кучу бабла судейским для раскрутки уголовки на «кошелька» Зеленского – вице-премьера Чернышова по прозвищу «Нос». Его спецы проработали сценарии и риторику. Они же вбрасывали в СМИ туфту о «народном протесте юности и детства против коррупции». И натаскивали сопливых активистов.

Об этом ПН поведала киевская школьница Анна – внучка нашей знакомой, русской киевлянки Эльвиры. Анна ходила на фитнес в порошенковский спорткомплекс «5 элемент». Там ее и завербовали за 700 грн в день. Всего набралось человек 100. Тренировались в том же спортзале. Молодняк учился синхронно прыгать, выкрикивать матюки и визжать.

– Потом собрались у театра. Все делалось по сигналам тренеров. Они были в одинаковой яркой одежде, чтобы выделяться. Подавали нам знаки для действий. Вскоре появились и другие группы…

Человек 200 добавилось после того, как на митинг прибыл мэр Кличко. Проболтались, что их натаскивали в бывшей зубной поликлинике на Подоле, где мэр делает боксерский клуб. Вводные те же. Только куртки у тренеров другого цвета.

Вроде и от пассионарки с косой ожидались. Но та вдруг выступила в Раде в поддержку Зельца.

– Вот пойми их! – вздыхает Анна. – Хотя что тут понимать –продажные. Бабушка мне все объяснила…. Что это борьба не против коррупции, а за интересы конкурирующих подонков. – В Киеве еще так много неадекватов! – продолжает тему Эльвира. – Поверили, начали эту возню поддерживать. Не понимают, что вместо Зельца им на шею опять Потроха посадят или другого такого же. Число дураков неисчислимо, как говорил Соломон…

В соцсетях людей, понимающих, что протесты искусственны, довольно много. Но еще больше считающих, что необходимо их распространить на всю страну, чтобы зажравшегося диктатора скинуть. Причем на публику мало действуют мантры о том, что детективы работали на Россию. Кого взамен? Мнения делятся: Залужного или Усика (набрал очков после недавней победы на ринге).

По регионам сколачиваются пацанские «самообороны». Все по старым бандеровским лекалам. Еще и опериться не успели, а уже пилят будущую власть и ссорятся. Об этом сведения доходят и из Львова, и из закарпатского Хуста, и из Житомира. В Житомире возник «осередок Бульбы-Боровца», в честь основателя житомирской районной «Олевской республики» (1941).

Характерный пример – бандитский городишко Фастов Киевской области. Оттуда нам сообщают, что под прикрытием волонтерства ветеранами ВСУ сколочено уже 4 младонацистских отряда. По числу городских районов: Казновка, Журавлевка, Кадлубица и Заречье.

Раньше сопляки ходили дубасить друг друга «район на район», теперь стали «идейными». И целых 3 ОУНа. Собачатся между собой, как ОУН(Б), ОУН (М) и «бульбовцы». Хотя пока вместе расклеивают листовки против Зели. Короче, все идет к тому, что на каждом хуторе будет своя «держава». Но, Штаты, конечно, способны весь этот мотлох объединить. Пока…