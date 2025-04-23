Зеленский срывает встречу в Лондоне: обнародованы детали плана Трампа по Украине

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Западные СМИ называют отказ Зеленского от признания российского Крыма причиной отказа Рубио лететь в Лондон, что равносильно срыву этого мероприятия.

Помимо New York Times, перевод материала которой уже давал «ПолитНавигатор», другие ведущие западные СМИ также единодушно возлагают на Владимира Зеленского вину за внезапный отказ госсекретаря Марко Рубио от участия в намеченной на сегодня ключевой для украинского перемирия встречи в Лондоне.

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Так, британское издание The Telegraph утверждает, что США на переговорах в Лондоне хотели бы услышать четкую реакцию Украины на ранее представленный украинской делегации мирный план Трампа из семи пунктов.

По словам конфидентов газеты, этот поан включает в себя:

– немедленное прекращение огня по линии фронта;

– прямые переговоры между Украиной и Россией;

– отказ Украины от намерений вступить в НАТО (членство в ЕС допускается);

– США признают российский статус Крыма де-юре. Статус остальных четырех новых регионов РФ Вашингтон признает де-факто – в их нынешних, а не украинских административных границах;

В то же время России выдвигается требование вывести войска с «двух небольших территорий в Херсонской области», чтобы Украина получила свободный судоходный доступ в устье Днепра;

– установление американского контроля над Запорожской АЭС, электроэнергия с которой будет поставляться как в Украину, так и на захваченные Россией украинские территории;

– подписание соглашения о добыче полезных ископаемых между Украиной и США, дающее подконтрольному Штатам фонду доступ к доходам от такой добычи;

– снятие всех американских санкций с России, введённых с 2014 года.

При этом план Трампа не содержит каких-либо американских гарантий безопасности ни для Украины, ни для ЕС, если тот введет на Украину свой воинский контингент после завершения войны.

Издание в этой связи напоминает, что ранее британский премьер Стармер был против введения миротворцев без гарантий защиты США в случае столкновения с ВС РФ.

«Этот план был бы горькой таблеткой для Украины, так как она потеряет территорию, не получив какой-либо четкой гарантии безопасности США. Чиновники в Киеве рассказали The Telegraph, что они скептически относятся к прогрессу в заключении мирного соглашения», – говорится в пубикации.

При этом, британская газета сомневается, что Путин согласится даже на предусмотренные планом небольшие уступки украинских территорий, который он сейчас контролирует.

Американское издание Axios также подтверждает, что в Лондоне США хотят услышать от Украины реакцию на план Вашингтона по завершению войны, который был ранее представлен переговорщикам Зеленского в Париже. Пункты «плана Трампа, которые приводит Axios, совпадают с теми, о которых пишет The Telegraph.

«Одностраничный документ, который США представили украинским чиновникам в Париже на прошлой неделе, описывает это как «окончательное предложение» президента Трампа. Белый дом настаивает на том, что готов выйти из переговоров, если стороны не заключат сделку в ближайшее время», – говорится в материале.

Источник Axios, близкий к украинскому правительству, говорит, что Киев считает мирное предложение Трампа ориентированным в пользу России:

«В предложении очень четко говорится о том, какие ощутимые выгоды получает Россия, но лишь смутно и в целом говорит о том, что получит Украина».

Мирный план, по данным Axios, допускает размещение европейских миротворцев на территории Украины после прекращения огня, но не дает им американских гарантий безопасности, без чего Лондон и Париж свои войска отправлять не хотят.

При этом, издание подтверждает и то, что Рубио отказался от поездки на встречу что после того, как Зеленский вчера дал понять, что Украина готова обсуждать в Лондоне только прекращение огня, а не более широкий мирный план Трампа. Теперь в Лондон поедет только отставной генерал Келлог, что автоматически понижает шансы на какую-либо результативность мероприятия.

После того как Келлог выслушает от Украины реакцию на план Трампа, другой спецпредставитель президента США Уиткофф поедет в Москву, где представит план Путину.

«И хотя президент России Владимир Путин, как утверждала FT, согласен заморозить текущие линии фронта, чтобы достичь сделки, он ранее отвергал другие элементы плана США, такие как европейские миротворческие силы на украинской территории», – напоминает Axios.

Британский телеканал Sky News также связывает отказ Рубио ехать на встречу в Лондон с заявлением Зеленского по Крыму.

«Мирное предложение США, которое должно обсуждаться в Лондоне, предполагает, что Соединенные Штаты признают незаконную аннексию Крыма Россией, что было отвергнуто Владимиром Зеленским во вторник», – говорится в материале Sky News.

Также Sky News пишет, что после решения Рубио не ехать в Лондон своих министров иностранных дел «по-видимому» отозвали Париж и Берлин. При этом от Украины приедет глава МИД Андрей Сибига, который проведет двустороннюю встречу с британским коллегой Лэмми.