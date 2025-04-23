Перемирие под угрозой: Зеленский отказался признать Крым российским, а Рубио – лететь на встречу в Лондон
Американское издание New York Times пишет, что госсекретарь США Марко Рубио отменил сегодняшнюю поездку в Лондон на ранее анонсированную и ужк маркированную в качестве «решающей» встречу в формате Вашингтон-Лондон-Париж-Киев по мирному урегулированию конфликта на Украине, после заявления Владимира Зеленского о том, что он никогда не согласится на признание Крыма российским, как это предлагают у Трампа.
«Рубио принял решение пропустить следующий этап переговоров о прекращении огня на Украине, в то время как Украина отвергла одно из ключевых предложений президента Трампа о сделке, которая остановила бы боевые действия с Россией»,- говорится в материале.
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Отмечается, что Рубио принял участие во встрече по Украине в Париже на прошлой неделе, после которой предупредил, что Трамп становится все более нетерпеливым в отношении миротворческого процесса и может перейти к «другим приоритетам».
По словам двух европейских чиновников, во время пребывания в Париже переговорщики были проинформированы о рамках соглашения о прекращении огня, предложенном администрацией Трампа, которое включает в себя требования о том, чтобы Украина признала Крым российским, и исключает членство Украины в НАТО.
Зеленский заявил журналистам во вторник, что он открыт для переговоров с Россией, как только соглашение о прекращении огня вступит в силу, но что Украина не примет никакой сделки, которая признает законный контроль Москвы над Крымом.
«Украина юридически не признает оккупацию Крыма», — сказал он на пресс-конференции. «Здесь не о чем говорить. Это противоречит нашей Конституции».
Трамп, который однажды заявил, что посредничает в прекращении войны в течение 24 часов, колеблется между уверенностью и разочарованием в своих публичных заявлениях, отмечается в публикации.
В воскресенье он написал в соцсетях, что Украина и Россия могут «заключить сделку уже на этой неделе». Это был сдвиг по сравнению с несколькими днями ранее, когда он сказал журналистам, что устранится, если обе стороны не сократят разрыв между ними.
Рубио покинул встречу с украинскими и европейскими чиновниками в Париже, озвучив еще более зловещую ноту. «Мы не собираемся продолжать это начинание неделями и месяцами подряд», — сказал он журналистам.
Издание добавляет, что Госдепартамент попытался преуменьшить значение решения Рубио пропустить встречу в Лондоне. «Это не заявление о встречах», — сказала пресс-секретарь Тэмми Брюс. «Это заявление о логистических проблемах в его графике».
Демарш госсекретаря совпал по времени с вбросом британского издания Financial Times, также явно приуроченного к началу лондонской встречи и судя по содержанию, рассчитанного на резкую эмоциональную реакцию в Киеве.
Со ссылкой на неназванных украинских официалов издание утверждало, что Киев якобы готов пойти на ряд уступок Трампу в вопросе окончания боевых действий.
«Украинские официальные лица сказали, что готовы пойти на уступки касательно некоторых идей, высказанных Трампом и его командой», – говорилось в материале.
Конфиденты издания отметили, что Киев не хочет, чтобы Штаты в случае выхода из переговоров обвинили в этом украинскую власть, потому согласны принять некоторые идеи Трампа. При этом источники FT не уточнили, о каких именно уступках идет речь.
Также Financial Times утверждала, что Владимир Путин предложил США заморозить боевые действия по нынешней линии фронта.
Взамен Путин якобы хотел от США признания Крыма российским и блокировки вступления Украины в НАТО. Оба эти условия Вашингтон, по информации газеты, якобы рассматривает положительно и готов выполнить.
Однако позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг и такое предложение, и информацию Financial Times в целом, назвав ее «фейком».
Если суммировать все сообщения российской и западной прессы на эту тему, пока что вырисовываются следующие контуры условий для мирных переговоров, которые должны были, с одобрения США и молчаливого согласия Москвы, обсуждаться в Лондоне:
– Признание Крыма со стороны США;
-Частичное снятие санкций с РФ;
– Американское участие в российских бизнес-проектах (в частности, как заявил председатель Морской коллегии Николай Патрушев, есть предпосылки к возобновлению сотрудничества с США в Арктике);
– Передача ЗАЭС под американский контроль при условии ее нейтрального статуса для снабжения генерацией как России, так и Украины;
При этом, под вопросом такие требования РФ, как сокращение украинской армии и ограничение военного сотрудничества Украины с другими странами. Также зависает и идея размещения на Украине европейских миротворцев – США не готовы давать им свои гарантии.
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