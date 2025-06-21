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Запад хочет на примере Ирана сначала посмотреть на распад страны, обладающей ядерным потенциалом, прежде чем браться за такую державу, как Россия.

Об этом на канале обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил украинский политконсультант Александр Харебин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему сейчас вызывают вопросы возможная дезинтеграция или смена режима в Иране? Отсутствие гарантий, что там кто-то перехватит это управление огромной страной, которая влияет на весь Ближний Восток. На Ормузский пролив, потому что в последний момент они могут разрушить всю инфраструктуру нефтяного, газового рынка, перекрыть пролив, разрушить экономику саудитов или ударить по Саудовской Аравии – не доставайся ты никому. Чтобы разрушить партнёрство США с саудитами. … Они боятся дезинтеграции, и это полностью соответствует вызовам, которые Запад просматривает в распаде или дезинтеграции РФ. Один в один. То есть если Российская империя распадётся, то потеря не какого-то там мифического оружия с центрифугами, а физического ядерного потенциала, ядерных бункеров и контроля над ядерным оружием. Отсутствие в РФ реальной оппозиции, которая могла бы заместить Путина, сдерживает», – сказал эксперт.

В связи с этим он согласился с мнением, что агрессия Израиля против Ирана – это «большой эксперимент» Запада.