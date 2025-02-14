Многие европейские государства де-факто перестали придерживаться западных демократических ценностей.

Об этом на пресс-конференции в Мюнхене заявил вице-президент США Джей Ди Венс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, когда я смотрю на современную Европу, иногда это не столь очевидно, что происходит с некоторыми победителями в Холодной войне. В Брюсселе предупреждают население, что необходимо закрывать СМИ во время гражданских беспорядков.

В других странах нападкам и преследованиям подергаются те, кто размещает какие-то материалы в Интернете. В Швеции две недели назад правительство осудило христианского активиста за то, что он участвовал в сжигании Корана.

В Британии тоже происходит некоторый отход от религиозных свобод. Немногим более двух лет назад правительство осудило физиотерапевта за «ужасное преступление» – он молился рядом с клиникой, в которой делают аборты. Он сказал, что молится от имени нерождённого сына, но полицейские его арестовали, и признали виновным в нарушении какого-то нового закона», – сказал Венс.