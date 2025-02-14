«Вы отказались от демократии!» – Венс в Мюнхене обругал Европу

Вадим Москаленко.  
14.02.2025 18:25
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Многие европейские государства де-факто перестали придерживаться западных демократических ценностей.

Об этом на пресс-конференции в Мюнхене заявил вице-президент США Джей Ди Венс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие европейские государства де-факто перестали придерживаться западных демократических ценностей. Об этом на пресс-конференции в...

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«К сожалению, когда я смотрю на современную Европу, иногда это не столь очевидно, что происходит с некоторыми победителями в Холодной войне. В Брюсселе предупреждают население, что необходимо закрывать СМИ во время гражданских беспорядков.

В других странах нападкам и преследованиям подергаются те, кто размещает какие-то материалы в Интернете. В Швеции две недели назад правительство осудило христианского активиста за то, что он участвовал в сжигании Корана.

В Британии тоже происходит некоторый отход от религиозных свобод. Немногим более двух лет назад правительство осудило физиотерапевта за «ужасное преступление» – он молился рядом с клиникой, в которой делают аборты. Он сказал, что молится от имени нерождённого сына, но полицейские его арестовали, и признали виновным в нарушении какого-то нового закона», – сказал Венс.

«И это не случайность. Недавно правительство Шотландии начало распространять письма между гражданами, чьи дома находятся в определённой зоне. Им говорят, что частные молитвы, даже дома, могут нарушать закон.

И правды ради, должен сказать, что иногда самые громкие слова в пользу цензуры слышатся из моей собственной страны. Предыдущая администрация преследовала СМИ и соцсети за распространение так называемой дезинформации. Они говорили, откуда произошёл коронавирус», – добавил вице-президент.

Он пообещал, что администрация Трампа займёт противоположную позицию и не будет бороться со свободой слова или вероисповедания.

 

 

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