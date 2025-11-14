Вучич из страха перед ЕС не может жестко остановить обнаглевших сепаратистов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Заместитель «премьер-министра» Косово Бесник Бислиими направил жалобу спецпредставителю ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Петеру Сёренсену.

Сепаратистский чиновник обеспокоен тем, что Белград чинит препятствия в обучении детей по учебникам, которые захватившие власть в Косово сепаратисты направили на юг Сербии – в районы с преобладающим албанским населением Прешевской долины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«3.650 албанских детей в долине пользуются 35 448 школьными учебниками, финансируемыми правительством Косово на основании официального запроса Национального совета албанцев. Наше правительство полностью и своевременно выполнило все свои юридические и институциональные обязательства. Однако соответствующий платёж в размере 304 511,16 евро, предназначенный для приобретения школьных учебников, три раза подряд блокировался банком-получателем в Сербии», — написал Бислими.

По его словам, в переводе денег албанцам было отказано три раза. без указания каких-либо «юридических, технических или нормативных причин». И он не считает это технической ошибкой.

«Это представляет собой преднамеренную административную схему», – жалуется сепаратист европейским покровителям.

Руководство Сербии не может запретить албанскую идеологическую экспансию, поскольку опасается, что это сорвёт «процесс вступления в ЕС», курса на который упрямо придерживается Александр Вучич.

В итоге сербские власти используют различные уловки, чтобы не допустить учебные пособия косовских сепаратистов в школы районов, где высок процент албанского населения и сильны антигосударственные настроения, а в конце 90–начале 2000-х была война с вооруженными бандами, которые хотели повторить косовский сценарий.

В учебниках для юных албанцев педалируется албанское единство, но нет ни слова о любви или хотя бы лояльности к Сербии.