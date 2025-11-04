Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из-за острой нехватки личного состава украинская армия обращается за помощью к иностранным наёмникам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет немецкая газета Die Welt, журналисты которой посетили некий секретный полигон, где ведется подготовка наемников.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На стороне Украины воюют многие тысячи иностранцев, а выходцы из Южной Америки даже формируют целые роты. Многие из них не имеют военного опыта. Эти добровольцы особенно важны для Киева», — говорится в материале.

Утверждается, что только колумбийских наемников на Украине порядка двух тысяч.

«Изначально отбор был строгим: остаться разрешалось только тем, у кого был военный опыт. Сейчас Украина смягчила требования», — пишет издание.

Большинство южноамериканских наемников служат в пехотных подразделениях ВСУ, испытывающих острый дефицит личного состава.

«После почти четырёх лет войны армия сталкивается с серьёзной нехваткой солдат на фронте. Мобилизация по-прежнему распространяется только на лиц старше 25 лет. Государственная программа, направленная на поощрение молодых мужчин от 18 лет и старше вступать в армию посредством высоких бонусов, имела лишь умеренный успех», — продолжает издание.

Отмечается, что в ВСУ колумбиец может зарабатывать до трех тысяч евро в месяц, что значительно превышает возможности дохода в Колумбии. Плюс для наемникв еще и в том, что они, в отличие от насильно мобилизованных украинцев, имеют право отказаться от службы и расторгнуть контракт.