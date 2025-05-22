«Всем готовиться к войне!»: украинская военщина требует развозить оружие по школам

Вадим Москаленко.  
22.05.2025 15:15
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Образование, Общество, Украина


Украинская власть должна срочно начать учить взрослых и детей воевать.

 Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть должна срочно начать учить взрослых и детей воевать.  Об этом на канале...

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«Страшная будет статистика [потерь]. Власти не занимаются подготовкой населения. Власть до сих пор не поняла, что мы имеем под боком мощного, сильного, агрессивного врага, которого целью только одно – убить нас. И с ним договориться невозможно.

А если невозможно с ним договориться, наша задача – ежедневно наращивать свои способности по владению оружием. Я уже не говорю о национал-патриотическом воспитании, оно отсутствует вообще. Да, у нас существует огромное количество организаций, которые занимаются этими вещами, но, к сожалению, этим не занимается государство», – возмущался Кривонос.

Он привел в пример в Польшу, которая уже готовит своих детей к войне, и подчеркнул, что Украине надо так же.

«Мы в состоянии войны уже 11 лет, но нихрена на уровне государства это не вводится. А все, что идет на уровне волонтерских инициатив, то все это душится государством. Макеты оружия должны быть уже в каждой школе, в каждом учреждении государственном, где люди должны под руководством инструкторов изучать это оружие, уметь его использоваться.

Я не вижу, чтобы по всей территории Украины были оборудованы стрельбища на 100 метров. Я не вижу, чтобы в каждой украинской школе появились 10-15 самых простых дронов, и дети начали это изучать. Я не вижу, как в каждой украинской школе появились 10-15 пневматических винтовок. Это простые вещи, которые должны быть сделаны», – подытожил он.

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