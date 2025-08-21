Сегодня диктатор Зеленский фактически отверг все ключевые требования России по мирному урегулированию – уход ВСУ из включенных в Конституцию РФ регионов, их юридическое признание, придание русскому языку официального статуса и т.п.

Криворожский клоун также выступил за интервенцию стран НАТО на территорию Украины, а вот возможное участие Китая в миротворческой миссии исключил. «ПолитНавигатор» спросил экспертов, почему вдруг Киев занял такую позицию после, казалось бы, успешного саммита на Аляске?

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Позиция Зеленского не поменялась – он хочет сделать все, чтобы война не прекращалась, он это и делает. Трампу в лицо он не перечит, но потом делает свое. Я вообще плохо себе представляю, как он сможет дать приказ ВСУ отступить из Донецкой области — он не пойдет на это. А, значит, мы будем продолжать СВО», – объясняет экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

Политолог Владимир Корнилов считает, что ключевой всё равно будут договорённости с американцами.

«Самое главное изменение достигли в позиции США. Конечно, Зеленскому придется с этим считаться. Он понимает, что находится в тупике и пытается доказать, что на что-то он готов пойти. Главный компромисс – признание де-факто «оккупации территории Украины». Они считают, что это достаточный компромисс, но это – один из способов торговли. Они пытаются поднять свои ставки как можно выше, чтобы потом было что сдавать в плане своих позиций».

Похожего мнения придерживается экс-глава МГБ ДНР полковник Андрей Пинчук: