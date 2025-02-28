В партии Порошенко предложили превратить Раду в Нюрнбергский трибунал

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В партии экс-президента Петра Порошенко (внесен РФ в список экстремистов и террористов) уже открыто намекают, что украинские власти должны идти под суд.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе заседания Верховной рады заявил депутат «Европейской солидарности» Артур Герасимов.

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«Верните в эфир телеканал «Рада», на который вы тратите десятки, сотни миллионов гривен, который показывает всех, кроме Рады. И второе. Руслан Алексеевич, подумайте над предложением установить там рамку еще в президиум и бронебойное стекло, как было на Нюрнбергском трибунале», – обратился политик к спикеру Рады Стефанчуку.

Того эта инициатива разозлила.