Урсула фон дер Ляйен требует мира через силу против России

Анатолий Лапин.  
07.03.2025 11:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина, Финансы


США не смогут добиться мира на Украине без ЕС.

Об этом на брифинге по итогам экстренного саммита ЕС заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США не смогут добиться мира на Украине без ЕС. Об этом на брифинге по итогам...

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«Мы все хотим мира через силу. Справедливый и длительный мир с позиции силы, и это тоже в интересах президента Трампа, иметь мир через силу. Если он хочет достичь этого, это возможно только лишь при поддержке Европейского Союза и стран-членов Европейского Союза, потому что предварительные условия должны быть выполнены.

Мы обеспечили экономическое выживание Украины на 2025-й год, мы те, кто инвестировал много в украинскую оборонную индустрию, и предоставляем военную помощь, в которой Украина нуждается. Мы были и остаемся теми, кто уверен, что энергетическая система в Украине живет и работает, пережила зиму. И много других примеров есть, показывающих, насколько важна поддержка Европы, чтобы достичь позитивного результата, что мир через силу – это интерес всех», – заявила фон дер Ляйен.

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