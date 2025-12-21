УПЦ «играет в поддавки» в надежде выжить – как церковь в СССР

Иерархи Украинской Православной церкви продолжают сохранять верность Московскому патриархату.

Об этом приговоренный на Украине к пятилетнему тюремному сроку и обменянный Россией митрополит Ионафан (Елецких) заявил в интервью телеканал «Спас», передает корреспондент «ПолитНигатора».

«Что касается Украины, то здесь идет игра в поддавки. Но позиция большого числа епископата такая, что мы являемся все-таки Московским патриархатом, и патриарх наш – Святейший Патриарх Кирилл», – сказал Ионафан.

По мнению владыки, так называемый «собор» УПЦ в Феофании, на котором иерархи осудили Россию и фактически отреклись от РПЦ, был формальной уступкой нацистскому режиму ради выживания.

«Для тех, кто не знает хорошо канонику и церковное богословие, может быть, какие-то и были последствия. Но для тех, кто знаком с этим, никаких последствий не было и не будет. Многие прямо заявляют это. Конечно, формальные уступки какие-то, я думаю, что есть. Но много таких уступок было и при советской власти», – сказал Ионафан.

