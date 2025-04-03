«Ультиматум Путина» 2021-го года – де-факто принят

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Россия уже добилась отхода НАТО к границам 1997 года, чего она требовала от США перед началом СВО

Об этом немецкий политолог Александр Рар заявил в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже большое достижение России, что НАТО расколото. Даже если оно физически не будет уходить на границы 1997 года, де-факто это все-таки так. Потому что американцы после достижения какого-то мирного соглашения будут уходить из Европы. Таким образом образуется вакуум, который не обязательно будет заполнен. Может быть не так, как этого хотела Россия изначально, но де-факто произойдет демилитаризация Европы до пределов Германии и Англии, где это еще будет стоять. Но не в Прибалтике, не в Польше, не на Украине», – сказал Рар.

При этом он считает, что конфликт на Украине входит в опасную фазу, когда война может продлиться еще три-пять лет, или стороны достигнут компромисса.