Улов СБУ в Одессе: «агенты ФСБ» хотели взорвать ВСУшников… пнём

Если правда, то хорошему делу помешали в Одессе гестаповцы.

По информации прокуратуры, «агенты ФСБ» — 35-летний мужчина вместе с 39-летней женой — должны были забрать в схроне взрывное устройство, замаскированное… «под деревянный пень» (а почему не каменный, не железный? Странно), и установить его на Мемориале 411-й батареи.

«По замыслу организаторов, взрыв должен был произойти во время пребывания в парке военнослужащих», — уточняет гестапо.

Здесь поясню, что 411-я батарея — это музей под открытым небом, комплекс, посвященный героической обороне города во время Великой Отечественной войны. В него входят выставка военной техники, знаменитый одесский «танк» НИ — «На испуг» (обычный трактор, обшитый противопульной броней), подводная лодка «Малютка», бронепоезд, легендарный трамвай, который в 1941 году ходил по маршруту «Одесса — фронт» и т. д. Венчает же экспозицию храм УПЦ Московского патриархата.

И, да — вот это, во всех смыслах святое для каждого одессита место, облюбовали ВСУшники, устраивая на мемориале свои шабаши. И 1 октября, в «День защитника Украины», тоже должны были тянуть там свою нацистскую волыну…

«Перед этим агенты промониторили места наибольшего сосредоточения личного состава Сил обороны, обозначили эти локации на гугл-картах и отчитались куратору из России», — сообщают в СБУ.

Куратор и повелел идти с «пнем», начиненным взрывчаткой, прямиком к воинскому построению (ш-шизофрения). Но тут подоспели гестаповские каратели.

По данным следствия, «вражеские агенты» — пара безработных одесситов, которых «враг» завербовал в телеграм-канале по поиску «легких денег». За выполнение терактов им якобы было предложено от 5000 до 10000 долларов США вознаграждения и выезд за пределы Украины.

Во время обысков у них изъяли смартфоны с поличным.

Супругам вменяют «подготовку к террористическому акту», и «госизмену», что подразумевает пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Засим «резиновые» тюрьмы Украины пополнятся очередными «агентами Кремля», которые никак не заканчиваются.

Но все-таки к гестапо есть вопросы: зачем пень, почему пень, какого вообще хрена?!.

Помнится у Линча в «Твин Пиксе» была женщина, которая ходила с поленом. Правда ее считали сумасшедшей. И прогулку с пнем посреди белого дня на глазах у строя вооруженных вояк можно описать лишь как «никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу».

Экономят в СБУ на шоураннерах — пока в этой истории одно ясно.