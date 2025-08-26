Укро-раввин рассказал бандеровцу, как немецкая речь вызывает в нём образ эсэсовца

Еврейский опыт якобы говорит о том, что неизвестно, сколько пройдёт поколений, прежде чем русские и украинцы снова помирятся.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил нацистский подпевала и главный раввин Украины Моше Асман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Береза спросил раввина, сколько нужно времени, чтобы украинцы «простили» русских после войны.

«Немцы, действительно, после войны покаялись, но каждый еврей… Могу по себе сказать, мне даже не удобно, но когда я бываю в Германии проездом, и слышу немецкую речь, человек хороший, а у меня – образ в эсэсовской форме с собакой, как в концлагерях», – начал рассуждать он.

«Я ничего не могу с собой сделать, мне даже стыдно. Вроде человек хороший, а у меня такой набор сознания даже уже в третьем поколении это существует. Поэтому я думаю, что да – неизвестно, сколько поколений пройдёт. Опять же, Россия должна покаяться… Я не могу ответить на этот вопрос, но по опыту это очень тяжело», – вещал в ответ еврейский пособник укро-нацистов.

