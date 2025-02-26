Украинцы гибнут целыми бригадами ради карьеры генералов – офицер ВСУ
Украинские генералы запрещают подразделениям отступать с неудобных позиций ради создания красивой картинки для начальства.
Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил находящийся в ЕС украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас, как обычно, дурная привычка выводить войска в последний момент. Вместо того, чтобы отвести войска с неудобной позиции, пока они сохраняют боеспособность, чтобы они заняли удобные рубежи и продолжили боевые действия, их доводят до полного изнеможения в неудобных рубежах, и потом эти войска использовать вообще невозможно.
По сути, это номер боевого подразделения или бригады остался, какой-то костяк, измотанный вусмерть, его надо в любом случае отводить, комплектовать, давать несколько месяцев на то, чтобы они перьями обросли, и на самом деле – это будет уже другой коллектив.
У нашего командования тут есть такая беда – они не чувствуют, что происходит на фронте и тянут до конца. Боятся ответственности, боятся того, что их будут журить, наказывать, политики на них будут плохо смотреть.
У нас карьеру делают люди, комфортные для начальства. И начинается это с самого верха. Вокруг Зеленского люди, которые создают ему комфорт», – сказал он.
Одним из главных таких карьеристов является генерал Сырский.
«Сырский умело этим пользуется, он достаточно, ну скажем так, достаточно толковый что ли генерал, но мотивация его работы – не победа нашей армии, а карьера. Я бы сказал, он патриот своей карьеры. И он, соответственно, создает картинку для верховного о том, что все хорошо, прекрасная маркиза.
А вот остальные куплеты уже поют офицеры этажом ниже. И в принципе эта вся вертикаль идет вплоть до командира, который непосредственно живет своей жизнью в воинском коллективе», – подытожил укро-эксперт.
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