Украинцы гибнут целыми бригадами ради карьеры генералов – офицер ВСУ

Украинские генералы запрещают подразделениям отступать с неудобных позиций ради создания красивой картинки для начальства.

Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил находящийся в ЕС украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас, как обычно, дурная привычка выводить войска в последний момент. Вместо того, чтобы отвести войска с неудобной позиции, пока они сохраняют боеспособность, чтобы они заняли удобные рубежи и продолжили боевые действия, их доводят до полного изнеможения в неудобных рубежах, и потом эти войска использовать вообще невозможно.

По сути, это номер боевого подразделения или бригады остался, какой-то костяк, измотанный вусмерть, его надо в любом случае отводить, комплектовать, давать несколько месяцев на то, чтобы они перьями обросли, и на самом деле – это будет уже другой коллектив.

У нашего командования тут есть такая беда – они не чувствуют, что происходит на фронте и тянут до конца. Боятся ответственности, боятся того, что их будут журить, наказывать, политики на них будут плохо смотреть.

У нас карьеру делают люди, комфортные для начальства. И начинается это с самого верха. Вокруг Зеленского люди, которые создают ему комфорт», – сказал он.