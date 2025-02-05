У Киева закончились фишки. Россия побеждает – Джонсон
России не нужны переговоры – она добьется своего на Украине, после чего сядет за стол перговоров с США.
Об этом на канале экс-офицера США Дэниела Дэвиса «Deep Dive» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия, безусловно, имеет право голоса. Знаете, как это называется? Они побеждают. Знаете, что происходит, когда у вас есть деньги за покерным столом, а у вашего оппонента их нет? Вы выигрываете, а он проигрывает. Вот и все. Именно это сейчас происходит на Украине. У украинцев нет денег, у них больше нет фишек, чтобы делать ставки. Они ищут фишки. Зеленский хочет получить ядерные фишки: «Эй, дайте мне эти ядерные ракеты, и мы сможем договориться с русскими».
Русские уже давно не заинтересованы в переговорах с Западом. Сейчас они ждут, и я думаю, что администрация Трампа начала налаживать контакты на более низком уровне – на высшем уровне пока ничего не происходит, потому что высокопоставленные чиновники очень ясно дали понять, чего они хотят.
Они не хотят прекращения огня – забудьте об этом, они не хотят замораживания конфликта – забудьте об этом. Они хотят, чтобы украинцы ушли с российской территории. Они сделают это до начала переговоров. Они уйдут с российской территории, включая Запорожье, Херсон, а также Донецк и Луганск. Они уйдут и тогда мы сможем сесть и начать переговоры. Но это будут переговоры не между Россией и Украиной», – завил Джонсон.
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