России не нужны переговоры – она добьется своего на Украине, после чего сядет за стол перговоров с США.

Об этом на канале экс-офицера США Дэниела Дэвиса «Deep Dive» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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