Трамп обьявил торговую войну всему миру. США в панике – биржевой обвал на триллионы долларов

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Дональд Трамп с большим пафосом и помпой обьявил о введении новых «взаимных» таможенных пошлин для импорта в США товаров из практически всех стран мира. Трамп назвал свой указ о пошлинах «декларацией экономической независимости».

«Для всех американцев это День освобождения! Долгожданный момент наступил – 2 апреля 2025 года навсегда войдет в историю как день возрождения американской промышленности, день, когда Америка вернула свою судьбу в собственные руки, и день, когда мы снова начали делать Америку богатой!» , – заявил Трамп.

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«Взаимность — это означает, что они делают это с нами, а мы делаем это с ними, очень просто. Проще и быть не может», – добавил он.

По его словам, «долгие годы другие страны разграбляли американскую экономику, богатели и становились сильнее во многом за счет США», но теперь «наша очередь процветать и при этом использовать триллионы и триллионы долларов для снижения наших налогов и погашения нашего государственного долга».

Трамп заверил, что все обещанное произойдет «очень быстро».

По его словам, размер тарифов, которые Белый дом вводит в отношении импорта, будет вдвое меньше пошлин, установленных в отношении зарубежных товаров другими странами.

Минимальный базовый тариф составит 10% для всех стран, но для ЕС — 20%, а для Китая — 34%, следует из представленных Трампом таблиц. России и Белоруссии в списке нет, а вот украинские товары обложат пошлиной в 10 %. Указ Трампа о пошлинах вступит в действие с 9 апреля.

Кроме того, Штаты объявили о пошлинах в 25% на импорт в США легковых автомобилей, легких грузовиков и запчастей для них из всех стран мира. Пошлины начнут взимать на авто, ввозимые с 3 апреля.

Из-за введённых Трампом торговых пошлин может резко подорожать техника Apple. Новые тарифы затронули ключевые страны сборки техники Apple — Вьетнам (46%), Китай (34%) и Индию (26%). Из-за повышения пошлин компания столкнётся с ростом расходов на производство, которые могут переложить на конечных потребителей. Высокий тариф теперь также у Тайваня (32%), откуда Apple получает процессоры Apple Silicon для всех своих устройств.

AirPods из Вьетнама или iPad из Индии могут подорожать на 20–40 долларов в зависимости от модели. А IPhone, который стоит 1000 долларов, вырастет в цене на 50–70, говорят эксперты.

Трамп убежден, что взаимные тарифы приведут к золотому веку в его стране.

«Рабочие места и фабрики с шумом вернутся в нашу страну», — заявил американский лидер на церемонии подписания указа.

Для наглядности Трамп продемонстрировал таблицу с новыми тарифами на импорт из разных стран:

– Китай — 34%

– Европейский союз — 20%

– Вьетнам — 46%

-Тайвань — 32%

-Япония — 24%

– Южная Корея — 25%

-Таиланд — 36%

-Швейцария — 31%

-Индонезия — 32%

– Малайзия — 24%

-Камбоджа — 49%

– Великобритания — 10%

– Южная Африка — 30%

Чтобы Австралия не обходила американские пошлины, регистрируя свои компании на внешних территориях, Трамп обложил 10-процентными тарифами даже входящие в ее состав необитаемые острова Херд и Макдональд, на которых живут лишь огромные популяции пингвинов, ластоногих и морских птиц.

По приблизительным подсчетам агентства Bloomberg, это коснется глобальной торговли на 33 трлн долларов.

Наблюдатели уже расценили этот шаг Трампа, как обьявление Штатами мировой торговой войны. В ЕС уже заявили, что разрабатывают пакет ответных мер против американского экспорта.

В ответ министр финансов США призвал пострадавшие от новых тарифов Трампа страны «откинуться на спинку кресла» и не принимать ответных мер.

«История торговли такова, что мы — страна с дефицитом. У страны с дефицитом есть преимущество. Они — страны с профицитом. Традиционно страны с профицитом всегда проигрывают в любой торговой эскалации. Мой совет каждой стране прямо сейчас — не мстите. Откиньтесь на спинку кресла, примите это, посмотрим, как все пойдет. Потому что, если вы ответите, будет эскалация», – сказал американский министр в комментарии каналу Fox News.

Тем временем, американский рынок отреагировал на указ Трампа паникой и обвалом биржевых котировок на триллионы долларов. Как передает Bloomberg За прошедшую ночь упали цены на нефть и американские акции. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate снизились до $70,73 за баррель, на 1,4% по сравнению с расчетной ценой, а фьючерсы на акции в США — более чем на 3%. В денежном выражении паление акций составило 2 триллиона долларов.

Реагируя на это Трамп объявил, что в США вводится режим чрезвычайного положения из-за угрозы дефицита торгового баланса для безопасности страны. По словам президента США, «источник угрозы находится за пределами страны», а тарифная и экономическая политика торговых партнеров подавляет зарплаты и потребление в Штатах.