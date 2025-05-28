«Табуированная тема»: Зеленский летит в Берлин, но «Таурусов» оттуда не привезет

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Немецкий таблоид Bild огорчает украинскую аудиторию, сильно возбудившуюся после недавних противоречивых заявлений канцлера Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары дальнобойными ракетами по России – как раз таки самих ракет от ФРГ Киев не получит.

Издание пишет, что Германия не будет передавать Украине ракеты Taurus и называет этот вопрос «табуированной темой».

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«Владимир Зеленский сегодня прилетит в Берлин с надеждой получить от нового канцлера Германии Фридриха Мерца дополнительные вооружения. Однако, как стало известно Bild, ключевое оружие, на которое надеялась Украина — ракеты дальнего радиуса действия Taurus — поставлено не будет. В правительстве эту тему сейчас называют «табуированной», – отмечается в публикации.

Тем не менее, добавляет издание, Мерц не намерен встречать Зеленского с пустыми руками. Правда, подарки будут пожиже.

«Ожидается, что Германия передаст Украине дополнительные системы Mars-2 с дальностью стрельбы до 85 км. Подобные установки уже поставлялись в 2022 году. Кроме того, возможны дополнительные поставки GPS-наводимых ракет M30 и M31 — несмотря на то, что Россия успешно противодействует этой технологии», – пишет Bild.

По информации таблоида, немецкое правительство также рассматривает вариант косвенной поддержки: финансирование украинской оборонной промышленности. Речь идет о выделении крупных сумм на разработку собственных украинских крылатых ракет дальностью до 2500 км.

«Однако развитие украинской военной промышленности остается под угрозой из-за постоянных российских обстрелов. Поэтому Германия, как стало известно Bild, также ведет переговоры о передаче новых систем противовоздушной обороны Iris-T.», – говорится в сообщении.

Впрочем, и тут есть загвоздка: даже если такое решение будет принято, поставки этих комплексов начнутся не раньше конца 2020-х годов, грустно резюмирует Bild. Что к этому времени станет с Украиной – одному Богу известно.

В сухом остатке, если украинские надежды на приход Мерца и оправдались, то исключительно в риторической плоскости. В своих заявлениях на публику новый канцлер ФРГ выглядит действительно более жестче своего социал-демократического предшественника.