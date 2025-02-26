Табачник: За отказ разгонять Евромайдан несёт ответственность не только Янукович, но и Азаров

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За отказ разгонять Евромайдан несёт ответственность не только тогдашний президент Виктор Янукович, но и премьер Николай Азаров, заявил экс-министр образовани Дмитрий Табачник, ныне живущий в Крыму.

«Можно было в течение полутора часов закончить деоккупацию националистических сил, выкинув их с Майдана. Но решение не было принято… Я же помню этот пинг-понг, когда Азаров со страдальческим лицом докладывал Януковичу о происходящем, о бесчисленных нарушениях закона, но вместе с тем не предлагал решения проблемы», – сказал Табачник в интервью «Украине.Ру».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Табачник вспомнил, как в 30 лет, возглавляя администрацию президента Леонида Кучмы, отдал приказ «Беркуту» на разгон боевиков-националистов, пытавшихся прорваться в собор Софии Киевской и устроить там похороны главы раскольнического «киевского патриархата». Радикалы были рассеяны дубинками спецназа, невзирая на то, что в толпе с националистами были «шишки» вроде экс-президента Кравчука.

Табачник утверждает, что 19 февраля 2014 года Евромайдан мог быть зачищен.

«Черкасский и крымский “Беркут” находились в 100-120 метрах от майдановской трибуны. Под видом фальшивого микроинфаркта или микроинсульта Турчинов велел положить его в карету неотложной скорой помощи и вывезти. Тогда же забинтовали и вывели с Майдана Парубия. Все главари бандитов разбегались. МВД был подготовлен план вытеснения: должен был быть создан коридор через Крещатик, где фильтровали бы уже по лицам тех, кто убивал милиционеров, и на ком была кровь. Да и просто сортировали бы обычных хулиганов. К утру 19 февраля могло бы быть все закончено. Но злой демон Украины, маразмирующий Байден, всю ночь звонил Януковичу. Тогдашний американский посол Пайетт обеспечивал эту коммуникацию. В итоге в середине ночи президент Украины дал команду министру внутренних дел остановить вытеснение мятежников с Майдана», – вспоминает Табачник.

Он вновь предположил, что Янукович испугался угроз американцев своим «самым близким людям – очевидно, внукам».