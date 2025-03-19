Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейская версия Politico приоткрыла завесу тайны над фигурами переговорщиков от команды Трампа, которые несколько недель назад активно вели переговоры с представителями всех лагерей украинского политикума, включая и оппозиционных Зеленскому.

По данным издания, представителями США, которые тайно связывались с политическими соперниками Зеленского в Киеве, были сын президента Дональд Трамп-младший, супруг дочери Трампа-старшего Джаред Кушнер, телеведущий Такер Карлсон и спецпредставитель Стив Уиткофф.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Обсуждения были сосредоточены на том, может ли Украина провести быстрые президентские выборы; в окружении Трампа считают, что Зеленский проиграет выборы из-за «усталости от войны» и «безудержной коррупции», – говорится в публикации.

Команда Трампа уже ясно дала понять, что презирает Зеленского. Это было публично продемонстрировано во время отвратительного столкновения в Овальном кабинете в феврале. И это также стало очевидным за кулисами, в ходе секретных переговоров между членами окружения Трампа и внутренними политическими соперниками Зеленского, о которых Politico сообщило в начале этого месяца.

Эти переговоры были частью попытки США заручиться поддержкой досрочных выборов — которые, по их убеждению, Зеленский проиграет, несмотря на то, что текущие опросы общественного мнения указывают на обратное.

«Они видят в Зеленском помеху, — сказал республиканский эксперт по внешней политике. — Как можно подорвать Зеленского и сделать его более сговорчивым? Ну, вы взаимодействуете с его политическими противниками и показываете ему, что у Соединенных Штатов есть другие украинские партнеры и другие варианты».

В целом Трамп и его разношерстная команда спецпредставителей, членов семьи и президентских друзей, похоже, больше заинтересованы в сближении с Россией по более широким геополитическим вопросам, чем в реальном давлении на Путина по Украине, делает вывод издание.

«Лагерь Трампа демонстрирует полную готовность пойти на поводу у Путина, поскольку он намеренно смешивает отдельные этапы переговоров по Украине, меняя последовательность либо для того, чтобы гарантировать, что окончательное урегулирование будет полностью в пользу России, либо для того, чтобы вообще избежать присоединения к полному прекращению огня».

Российский лидер и его главные помощники в течение последних недель настойчиво обрисовывали свои красные линии для мирного соглашения. Они хотят гарантий того, что Украина никогда не вступит в НАТО; что она останется геополитически нейтральной, с жесткими ограничениями на вооружения.

Москва также хочет, чтобы Крым и четыре восточные области, которые они считают частью Российской Федерации, были признаны на международном уровне. И они исключили возможность развертывания европейских войск для мониторинга любого мирного соглашения, которое будет согласовано.

Теоретическое согласие Трампа с условиями Путина по земле и активам Украины ставит Киев перед выбором: либо сдаться и принять то, о чем два лидера договорились в частном порядке, либо отвергнуть заранее подготовленную сделку.

Если Украина возражает против того, чтобы ее поставили перед свершившимся фактом , Путин может просто обвинить Киев в любом срыве переговоров, что подкрепит предрасположенность Трампа считать Владимира Зеленского злодеем.

«Но я думаю, что большая часть мира Трампа, или по крайней мере часть мира Трампа, заблуждается, думая, что они могут помазать кого-то в Украине, чтобы он стал их партнером и добиться успеха на выборах в краткосрочной или среднесрочной перспективе, когда бы ни состоялись выборы», — заявляет конфидент Politico. «Это во многом недостаток понимания Украины», – добавляет он.

В качестве ремарки: недостаток понимания Украины демонстрирует в данном случае как раз Politico и ее информаторы. Замыливающие тот факт, что источником легитимности “клиентских” режимов, подобных украинскому, является консенсусная убежденность политического класса страны-клиента в том, что избранный народом в качестве посредника в отношениях со странами-кредиторами глава государства имеет полную поддержку страны-патрона.