США отложили санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» (НИС) ещё на месяц

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Глава МИД Сербии Марко Джурич после переговоров с помощником госсекретаря США по Европе Лу Боном сообщил, что действие американских санкций против НИС приостановлено еще на 30 дней.

При этом он отметил, что ситуация остается сложной и ожидается еще много новых проблем, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уважаемые граждане Сербии, обращаюсь к вам с важной и хорошей новостью для нашей страны, ее экономики и всех наших граждан. После только что завершившейся беседы с помощником госсекретаря США по Европе Лу Боном могу подтвердить, что действие санкций в отношении компании НИС приостановлено еще на 30 дней. Это решение является результатом серьезной и скоординированной дипломатической деятельности, проводимой в сотрудничестве с канцелярией президента и специальной министерской рабочей группой правительства Республики Сербии», – заявил Джурич.

В свою очередь, отреагировав на это сообщение, президент Сербии Александр Вучич не скрывал эмоций, будто бы вопрос был решён окончательно.

«Мы добились успеха! Мы получили еще 30 дней отсрочки санкций для NIS. Спасибо всем людям в Сербии, которые боролись, и спасибо нашим американским партнерам за понимание. Мы сохранили стабильность, мы возвращаем Сербию на путь успеха! – написал он на своей странице в одной из социальных сетей.

В свою очередь премьер-министр соседней Хорватии Андрей Пленкович сказал, что считаем шаг американцев хорошим решением, которое, по сути, продлевает срок, отведенный Сербии на поиск решения относительно структуры собственности НИС.

«Всем известно, что более 90% сырой нефти, поставляемой в Сербию, поступает через [хорватский трубопровод] Janaf. Я уже много раз говорил как хорватской общественности, так и общественности Сербии, что Хорватия не будет той страной, что станет препятствовать Сербии получать нефть, которая поступает на нефтеперерабатывающий завод в Панчево и затем перерабатывается там для своих нужд», – отметил он.

Напомним, что 15 января текущего года уходящая администрация Байдена в США ввела санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» (НИС) из-за того, что 56,1% акций компании принадлежали «Газпром нефти». Тогда министерство финансов США призвало российскую государственную компанию «Газпром» и ее дочернюю компанию «Газпромнефть» продать контрольный пакет акций сербского концерна. Вответ подсанкционная «Газпромнефть» передала 5,15% акций головной компании – неподсанкционному «Газпрому».