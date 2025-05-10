США объявили космос зоной боевых действий

США готовы вести боевые действия в космосе.

Об этом первый командующий космическими войсками США Джон Реймонд заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До 2014 года мы не могли публично говорить о космосе и войне. Но с тех пор мы выросли и стали мудрее, и я думаю, что важно ввести такие разговоры. Важно, чтобы средний американец или житель любой другой войны мира понимал, что космос – это область боевых действий. Поэтому мы создали космические силы», – сказал Реймонд.

Он утверждает, что космические силы использовались негласно и в «холодной войне», но в операции в Ираке «Буря в пустыне» стратегические силы были задействованы открыто.