«Спасибо украинским прапорщикам за то, что всё разворовали» – офицер армии России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За тридцать лет независимости украинцы разворовали почти все запасы советского вооружения.

Об этом в эфире «Ваши новости» заявил воюющий в составе интернационального батальона «Пятнашка» писатель Евгений Николаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Не забывайте, что Украина – это была самая насыщенная оружием республика Советского Союза. На Украине находился западный военный округ, который должен был начать и в течение шести месяцев, без поддержки других округов, воевать со всей Европой. То есть, часть армии должна была идти на Сицилию, часть до Переней, часть через Голландию в сторону Ла-Манша. Поэтому там огромное количество советской техники было», – сказал Николаев.

Он подчеркнул, что благодаря воровскому менталитету, тридцати лет «незалежности» эти склады оружия не пережили.