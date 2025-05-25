«Спасибо украинским прапорщикам за то, что всё разворовали» – офицер армии России
За тридцать лет независимости украинцы разворовали почти все запасы советского вооружения.
Об этом в эфире «Ваши новости» заявил воюющий в составе интернационального батальона «Пятнашка» писатель Евгений Николаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не забывайте, что Украина – это была самая насыщенная оружием республика Советского Союза. На Украине находился западный военный округ, который должен был начать и в течение шести месяцев, без поддержки других округов, воевать со всей Европой.
То есть, часть армии должна была идти на Сицилию, часть до Переней, часть через Голландию в сторону Ла-Манша. Поэтому там огромное количество советской техники было», – сказал Николаев.
Он подчеркнул, что благодаря воровскому менталитету, тридцати лет «незалежности» эти склады оружия не пережили.
«Конечно, украинские прапорщики поработали. Спасибо им большое. То есть, все, что можно было качественного, они продали в африканские страны. Спасибо им.
Но многое и осталось. Кроме того, практически все страны бывшего Варшавского договора, то есть Болгария, Румыния и прочее, всю свою старую технику прислали обратно на Украину. Все возвращается на круги своя, в частности и техника», – добавил он.
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