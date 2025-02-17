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Потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский на конференции в Мюнхене ясно дал понять, вопреки позиции администрации Дональда Трампа, его британские и американские хозяева из «неоконов» демпартии – дали добро на продолжение политики уничтожения православных славян.

Об этом на канале украинского журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины экс-советник Леонида Кучмы, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не Зеленский. Что будут делать «шахты глубинного бурения»? Они определились. Зеленский заявил в Мюнхене: никаких переговоров, никакого мира, продолжать бойню. Говорит, да, он уже знает, что Штаты ничего не дадут, будет очень тяжело, но будем продолжать бойню. Ему дали установку: дорогой ты наш коллега, ты должен держать это стадо в состоянии [бойни], ты молодец, посадил их на цепь, они у тебя находятся на галерах, ты их нормально сделал крепостными, рабами, так никому не удавалось этих славян православных, умничка», – сказал Соскин.

По его словам, фактически, сейчас Трамп выступает против истинных хозяев Зеленского.