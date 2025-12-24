Скандальный учебник «История румын» специально издали на русском языке

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Молдова специально для распространения в Приднестровье издала на русском языке скандальный учебник «История румын», где оправдываются фашистские пособники времен Второй Мировой войны.

Об этом президент ПМР Вадим Красносельский заявил в эфире телеканала ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эти учебники выпущены для румынских школ. Их пять на территории Приднестровья. Но почему учебники выпущены на русском языке? А? Это же румынские школы, так выпустите их на румынском языке. Нет, на русском языке. Для более плавного распространения. Не все же даже в этих школах понимают идеально румынский язык. А это уже пропаганда. Пропаганда, которую пытаются перевести с правого на левый берег в части реабилитации нацизма и фашизма», – сказал Красносельский.

По его словам, «Историю румын» уже осудили специалисты по истории Холокоста из Израиля и Руымынии. Есть негативное заключение Приднестровского госуниверситета.