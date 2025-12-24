Скандальный учебник «История румын» специально издали на русском языке

Елена Острякова.  
24.12.2025 13:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 287
 
Дзен, Образование, Приднестровье, Пропаганда, Румыния, Русофобия, Сюжет дня


Молдова специально для распространения в Приднестровье издала на русском языке скандальный учебник «История румын»где оправдываются фашистские пособники времен Второй Мировой войны.

Об этом президент ПМР Вадим Красносельский заявил в эфире телеканала ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова специально для распространения в Приднестровье издала на русском языке скандальный учебник «История румын», ...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Эти учебники выпущены для румынских школ. Их пять на территории Приднестровья. Но почему учебники выпущены на русском языке? А? Это же румынские школы, так выпустите их на румынском языке. Нет, на русском языке. Для более плавного распространения. Не все же даже в этих школах понимают идеально румынский язык. А это уже пропаганда. Пропаганда, которую пытаются перевести с правого на левый берег в части реабилитации нацизма и фашизма», – сказал Красносельский.

По его словам,  «Историю румын» уже осудили специалисты по истории Холокоста из Израиля и Руымынии. Есть негативное  заключение Приднестровского госуниверситета.

При этом Красносельский не уточнил, почему власти ПМР вообще допускают  появление подобных учебников и одурманивание пропагандой школьников – хоть на румынском, хоть на русском языке.

 

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить