Сивков: Не надо хоронить Черноморский флот – он жив и регулярно работает по врагу

Неверно считать, что Черноморский флот загнан в угол и исчез как боевая единица – он регулярно работает, и работа эта заключается не только в выходе кораблей в открытое море.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

