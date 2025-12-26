Сивков: Не надо хоронить Черноморский флот – он жив и регулярно работает по врагу
Неверно считать, что Черноморский флот загнан в угол и исчез как боевая единица – он регулярно работает, и работа эта заключается не только в выходе кораблей в открытое море.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Флоту на морском направлении наступать не на кого. У флота нашего морского врага на Черном море нет. Диверсии, которые устраиваются, всегда могут быть, но господство на море на нашей стороне, это абсолютно точно. Мы можем идти куда хотим, а они не могут.
Второй момент – флот воюет на сухопутном направлении на полную катушку. Пушками никто сейчас не стреляет по берегу, потому что и пушек нет. Ракетная стрельба по плану генштаба ведется. А морская авиация на приморском направлении работает по полной программе, поддерживая сухопутные войска, и морская пехота тоже воюет», – заявил Сивков.
