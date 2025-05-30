Санкции не остановят Москву, но серьезно ее разозлят – Бортник

Анатолий Лапин.  
30.05.2025 11:25
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Санкции, США


Угрозы США ввести жесткие санкции против России в случае ее отказа от мирных договоренностей по Украине не остановят ее, но заставят «лютовать».

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Угрозы США ввести жесткие санкции против России в случае ее отказа от мирных договоренностей...

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«Снизить цену на нефть можно попытаться в мире. Но тогда что будет с бюджетами и работой нефтяных компаний в США, у которых себестоимость добычи 40, в Норвегии, а персидские монархи и главный союзник США, у них свёрстанные бюджеты 80−90 долларов за баррель на год. Что будет с ними? То есть это может провести к глобальной дестабилизации в мире и нанести столько урона не только Москве.

Москва разденется до трусов и может продолжить воевать, но и самому себе. Поэтому это больше угрозы. Но полностью реализовать, тем более быстро добиться эффекта от этого не удастся, даже если ввести адские санкции в отношении Москвы. Представим себе, что все-таки США пошли на все эти действия, то у России останется запас прочности на полгода-год, во время которого Москва будет лютовать», – заявил Бортник.

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