Санкции не остановят Москву, но серьезно ее разозлят – Бортник

Угрозы США ввести жесткие санкции против России в случае ее отказа от мирных договоренностей по Украине не остановят ее, но заставят «лютовать».

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.