Россия усилила агентуру на Украине и изменила тактику ударов

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Россия серьезно улучшила качество своей агентурной разведки на Украине.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне не очень нравится на самом деле, когда министерство обороны публикует в два сообщения в «Телеграме» внушительный список поражённых целей за неделю, показывающий, что мы бьём не по гражданским целям, а по сугубо военным, по предприятиям ВПК, по авиаремонтным заводам, в том числе, кстати, по авиазаводу «Авиакон», который находится в Конотопе… Куча военных целей и пунктов временного размещения. В порту Одессы атаковали контейнеровоз – шикарная работа наших ракетчиков, наших дронщиков, наших летчиков», – сказал военкор.

Он не понимает, почему это надо называть «ответом на террористические атаки».