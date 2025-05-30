Россия усилила агентуру на Украине и изменила тактику ударов

Анатолий Лапин.  
30.05.2025 13:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия серьезно улучшила качество своей агентурной разведки на Украине.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия серьезно улучшила качество своей агентурной разведки на Украине. Об этом в эфире радио...

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«Мне не очень нравится на самом деле, когда министерство обороны публикует в два сообщения в «Телеграме» внушительный список поражённых целей за неделю, показывающий, что мы бьём не по гражданским целям, а по сугубо военным, по предприятиям ВПК, по авиаремонтным заводам, в том числе, кстати, по авиазаводу «Авиакон», который находится в Конотопе…

Куча военных целей и пунктов временного размещения. В порту Одессы атаковали контейнеровоз – шикарная работа наших ракетчиков, наших дронщиков, наших летчиков», – сказал военкор.

Он не понимает, почему это надо называть «ответом на террористические атаки».

«Видно, что это системная работа. Видно, что у нас, во-первых, повысился уровень разведданных. В эти разведданные сегодня входят в том числе и агентурные данные. Но помимо повышения уровня разведданных у нас появляются новые средства поражения. В том числе и дроны, про которые вопят сегодня на Украине, это в том числе и новые дроны на реактивной тяге.

И изменилась тактика применения этих дронов. Сегодня мы массировано применяем большое количество беспилотников по одной цели. На одну цель может лететь до нескольких десятков дронов, что гарантированно позволяет какому-то количеству долететь и поразить эту цель», – заявил Коц.

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