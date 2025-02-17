Россия сыта по горло обманами со стороны США – Кедми

Максим Столяров.  
17.02.2025 14:53
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США


Кремль воздерживается от громких заявлений касательно переговоров с США, потому что не доверяет американскому руководству.

Об этом в эфире болгарского видеоблога «Поглед Инфо» заявил израильский эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Кремль воздерживается от громких заявлений касательно переговоров с США, потому что не доверяет американскому...

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Ведущий заметил, что Россия ведет себя сдержанно и не комментирует то, что говорит Трамп и его советники.

«Россия сыта по горло обещаниями, заверениями со стороны США. И поэтому сегодня политика, как я понимаю, такая: «Хорошо, мы это приняли, комментировать мы будем результаты». Да, приняли с одобрением, и информационное поле в России относится к этому положительно, но не больше. Никто не будет выходить из себя от восторга, пока не будет практических результатов.

Потому что сколько раз уже Россию обманывали, и ещё раз попадаться на это Россия не хочет. Она слишком осторожна. Как говорят русские – «обжегшийся на молоке и на воду дует». Поэтому политика сдержанная. Они считают, что так лучше они могут гарантировать свои интересы», – объяснил Кедми.

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