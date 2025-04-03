Россия-США: из так называемых партнеров – в «дружественные соперники»

США, которые у нас до 2022-го года иронично называли «партнерами», могут на самом деле стать «дружественным соперником» России – и при президенте-республиканце, и при демократах.

Об этом глава Совета по внешней и оборонной политике РФ Сергей Караганов заявил в интервью телеканалу Аль-Арабия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что США могут быть дружественным соперником, надеюсь. Если Трамп добьется успеха, США будут сильным соперником. Но если к власти придет группа, которая окружает Байдена, я имею в виду более или менее реалистичную группу, это будет предсказуемый соперник. Это будет соперничество с кем-то, с кем можно иметь дело. Я бы сказал, потенциальное партнерство. Но соперничество, конечно, будет, и мы не думаем, что сможем достичь разрядки», – сказал Караганов.

Он напомнил, что предыдущая разрядка была просто уловкой со стороны США. Его поддержал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, который считает, что у России нет оснований доверять Америке.