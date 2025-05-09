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В эти минуты, когда в Москве проходит парад в честь 80-летия Победы СССР в ВОВ, нелишним будет узнать, как оценивают происходящее недружественные западные СМИ. Публикаций на эту тему в них в эти дни много. Предлагаем вашему вниманию материал американской The Washington Post под названием «Россия предвкушает победу на Украине в 80-ю годовщину разгрома нацистов».

Издание отмечает, что Путин демонстрирует уверенность на фоне раскола альянса США и Европы, давления на украинские войска и мирных переговоров, проходящих в основном на условиях России.

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«В пятницу, когда российские танки, ракеты и беспилотники будут грохотать по Красной площади на параде Победы, посвященном победе Советского Союза над нацистской Германией, к Владимиру Путину присоединятся по меньшей мере два десятка мировых лидеров, что станет его личной победой как лидера, которого Запад пытается изолировать», – говорится в материале.

Издание вспоминает, что в 2022 году празднование Дня Победы было более сдержанным, с меньшим количеством танков и почти без участия иностранных лидеров.

Но в этом году, в 80-ю годовщину, китайский лидер Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры Словакии, Сербии, Египта, Вьетнама, Венесуэлы и других стран, которые Россия называет «дружественными», прибыли, «чтобы отметить этот самый торжественный и эмоциональный праздник».

«Присутствие мировых лидеров продемонстрировало, что попытки Запада изолировать его и победить Россию проввлились . Это позиционирование России как важной части мира, не изолированной, имеющей много партнеров и друзей, и Запад не доминирует в мировой повестке дня со своими нарративами», — говорит признанная в РФ иноагентом Татьяна Становая, старший научный сотрудник Центра Карнеги по России и Евразии

Издание обращает внимание на тот факт что среди лидеров ЕС только двое решили ослушаться Брюссель, настоятельно не рекомендовавший политикам из стран ЕС ехать на парад в Москву.

Не остались без внимания журналистов и вызванные украинскими БПЛА-атаками последних дней повышенные меры безопасности в Москве.

«В столице России были приняты усиленные меры безопасности после серии атак украинских беспилотников в начале недели, которые привели к массовым сбоям в работе аэропортов. В пятницу в большей части европейской части страны был отключен мобильный интернет, чтобы предотвратить дальнейшие атаки».

По оценкам издания, нынешний парад в Москве знаменует собой ряд важных геополитических изменений.

«Путин, наряду с Си, представляет себя лидером нового мирового порядка, в котором больше не доминируют США, стремясь воспользоваться изменением внешней политики Дональда Трампа и ослаблением глобального порядка, основанного на правилах».

Военный аналитик Дмитрий Тренин написал в журнале «Профиль», что это равносильно «смене режима» в мировых делах, открывающей путь к миру, в котором Запад «больше не будет играть главную роль, а ведущие члены мирового большинства — Россия, Китай, Бразилия, крупные африканские и арабские страны — добьются создания справедливого мирового порядка, основанного на балансе интересов».

Аналитик Российского совета по международным делам Георгий Асатрян заявил, что «революционеры и разрушители» Трампа «систематически и умело разрушают» глобальную систему.

«Единство Запада больше не существует. В геополитическом плане это больше не альянс», — цитирует The Washington Post его колонку в газете «Известия».

Уже упомянутая выше иноагент Становая говорит, что основной посыл Путина Западу в День Победы в том, что «если вы хотите, чтобы эта война закончилась, вы должны остановить украинцев», продемонстрировав, что война «закончится на условиях России».